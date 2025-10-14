Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de los lagares del año pasado. TEL

San Esteban de la Sierra abre la inscripción de la carrera de los lagares rupestres

La prueba se celebrará el 1 de noviembre, como cada año, y cerrará el plazo para inscribirse el 31 de octubre a las 12:00

TEL

San Esteban de la Sierra

Martes, 14 de octubre 2025, 19:34

Comenta

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha abierto la inscripción para participar en la undécima edición de la carrera de los lagares rupestres, que siempre se celebra el 1 de noviembre y que en la edición del año pasado congregó a más de 200 corredores entre todas las categorías.

La prueba se enmarca en el circuito de carreras de la Diputación de Salamanca con un recorrido de 11,8 kilómetros con meta y salida a las 11:00 horas desde la Plaza Mayor. Los menores de 18 años podrán completar el circuito de 500 metros que se habilitará en el casco urbano con diferente número de vueltas según cada categoría (estas salidas comenzarán a las 10:30). Las inscripciones podrán formalizarse hasta las 12:00 del 31 de octubre en la página de Orycronsport o en la del Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  3. 3 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  4. 4 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  5. 5 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  6. 6 Condenado a prisión por agredir a su pareja y a su hija de ocho años y amenazar a la mayor, de 15, en Guijuelo
  7. 7 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  8. 8 Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia
  9. 9 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  10. 10 Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca San Esteban de la Sierra abre la inscripción de la carrera de los lagares rupestres

San Esteban de la Sierra abre la inscripción de la carrera de los lagares rupestres