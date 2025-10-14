San Esteban de la Sierra abre la inscripción de la carrera de los lagares rupestres La prueba se celebrará el 1 de noviembre, como cada año, y cerrará el plazo para inscribirse el 31 de octubre a las 12:00

TEL San Esteban de la Sierra Martes, 14 de octubre 2025, 19:34

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha abierto la inscripción para participar en la undécima edición de la carrera de los lagares rupestres, que siempre se celebra el 1 de noviembre y que en la edición del año pasado congregó a más de 200 corredores entre todas las categorías.

La prueba se enmarca en el circuito de carreras de la Diputación de Salamanca con un recorrido de 11,8 kilómetros con meta y salida a las 11:00 horas desde la Plaza Mayor. Los menores de 18 años podrán completar el circuito de 500 metros que se habilitará en el casco urbano con diferente número de vueltas según cada categoría (estas salidas comenzarán a las 10:30). Las inscripciones podrán formalizarse hasta las 12:00 del 31 de octubre en la página de Orycronsport o en la del Ayuntamiento.