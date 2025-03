Raphael Olekei y Gema Martín, los más rápidos en la XIII edición de la Media Maratón

Patricia Moro SALAMANCA Domingo, 2 de marzo 2025, 13:24 Comenta Compartir

Salamanca ha vuelto a vivir una jornada deportiva inolvidable con la celebración de la XIII edición de la Media Maratón. A las 10:30 de la mañana, los 2.300 corredores tomaron la salida en una mañana gélida, pero llena de energía y compromiso tanto por sus corredores como por el público charro.

En la competición masculina, el primero en cruzar la meta fue Raphael Olekei con un tiempo de 1 hora y 8 minutos, seguido muy de cerca por Juan Bueno, quien le acompañó durante toda la carrera y cruzó la meta apenas a unos metros de distancia. El tercer puesto fue para Álvaro Cubillo, quien completó el recorrido en 1 hora y 9 minutos.

Por su parte, en la categoría femenina, Gema Martín se proclamó vencedora por octava vez en esta prueba, con un tiempo de 1 hora y 14 minutos. Verónica Sánchez finalizó en segundo lugar con 1 hora y 20 minutos, mientras que Cristina Guircanu cerró el podio con un crono de 1 hora y 24 minutos.

La inclusividad también estuvo presente en esta edición, con la participación de corredores en silla de ruedas, entre ellos Vicente y Francisco, quienes completaron la prueba con esfuerzo y determinación.

En una mañana marcada por el frío, la alegría y la expectación fueron las verdaderas protagonistas, dejando una vez más constancia de que el deporte es una poderosa herramienta de cambio y superación.

«Volveré siempre que pueda hasta que las piernas aguanten, mi corazón está aquí»

Gema Martín, la ganadora en la categoría femenina comentaba «Hoy ha sido un día complicado emocionalmente, a veces la vida es dificil, cada uno tiene que luchar con sus circunstancias y la gente de Salamanca, cada una de las personas que se ha movido hoy me han empujado a llegar a la meta» añade además, unas palabras sobre la estrategia con la que enfoca el desafío «Para mi la media maratón de Salamanca es correr con el corazón, realmente no piensas, no hay estrategia de carrera, vas de persona a persona que va coreando tu nombre, arropada por cada uno de ellos» sobre el evento y la propia ciudad, comenta lo siguiente «Volveré siempre que pueda hasta que las piernas aguanten, mi corazón está aquí»

«Luché y creí en mí... Esta carrera ha sido especial»

Por su parte, Raphael Olekei, ganador de la categoría masculina, da su opinión sobre la XIII edición de la Media Maratón «Me ha gustado mucho esta carrera, volveré a correrla, la organización de la Media Maratón ha sido muy buena. Hoy ha sido un día duro con mucho frío y viento, pero realmente creí que podía ganar, luché y creí en mí durante todo el recorrido y esta carrera ha sido especial»