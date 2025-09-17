Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carol, madre de Javi, acompañada por las autoridades antes de la presentación. ALMEIDA

Peñarandilla corre un año más por la piel de mariposa

La III edición de la Carrera Popular para ayudar a Javi, un niño de 5 años, se celebra este domingo 21

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:17

Este domingo 21 de octubre se celebra en Peñarandilla la tercera edición de su Carrera Popular Benéfica 'Peñarandilla con la piel de mariposa', creada para ayudar a luchar contra esta patología y especialmente a Javi, un niño salmantino de 5 años que la padece. Este jueves ha tenido lugar la presentación de una prueba que cuenta ya con casi 600 inscritos, y en la que se espera llegar a los 700. El motivo, que todo lo recaudado irá a ayudar a la Asociación DEBRA para intentar hacer más cómoda la vida a los afectados por esta enfermedad.

David Mingo, vicepresidente de la Diputación de Salamanca y alcalde de Santa Marta, Antonio Luis Sánchez, alcalde de Peñarandilla acompañado por su teniente de alcalde, y Jesús María Ortiz, diputado de Deportes, han acompañado a Carol, la madre del pequeño Javi, que ha explicado cómo es la vida de su hijo.

«Quiero agradecer a todas las instituciones su apoyo para dar visibilidad a la enfermedad y colaborar con la Asociación DEBRA, que a nosotros nos ayuda a llevar una vida lo más cómoda posible. Nuestro día a día es complicado por la enfermedad y todo el apoyo que recibimos lo agradecemos mucho. Cualquier contacto, incluso un abrazo, le provoca heridas y ampollas en la piel, y eso hace que gran parte de nuestro día esté dedicado a la curación de las heridas», ha explicado la madre de Javi.

La jornada del domingo comenzará a las 10:15 horas con la carrera absoluta, de 8,4 kilómetros. A las 11:30 serán las carreras menores, y a las 11:35 la marcha andarina.

Las inscripciones se pueden realizar hasta este jueves en orycronsport.com o a través de la web de la delegación salmantina de atletismo, y de manera presencial en el Bar Pepe de Peñarandilla. Además, hay una Fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar.

