Peñarandilla corre un año más por la piel de mariposa La III edición de la Carrera Popular para ayudar a Javi, un niño de 5 años, se celebra este domingo 21

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Este domingo 21 de octubre se celebra en Peñarandilla la tercera edición de su Carrera Popular Benéfica 'Peñarandilla con la piel de mariposa', creada para ayudar a luchar contra esta patología y especialmente a Javi, un niño salmantino de 5 años que la padece. Este jueves ha tenido lugar la presentación de una prueba que cuenta ya con casi 600 inscritos, y en la que se espera llegar a los 700. El motivo, que todo lo recaudado irá a ayudar a la Asociación DEBRA para intentar hacer más cómoda la vida a los afectados por esta enfermedad.

David Mingo, vicepresidente de la Diputación de Salamanca y alcalde de Santa Marta, Antonio Luis Sánchez, alcalde de Peñarandilla acompañado por su teniente de alcalde, y Jesús María Ortiz, diputado de Deportes, han acompañado a Carol, la madre del pequeño Javi, que ha explicado cómo es la vida de su hijo.

«Quiero agradecer a todas las instituciones su apoyo para dar visibilidad a la enfermedad y colaborar con la Asociación DEBRA, que a nosotros nos ayuda a llevar una vida lo más cómoda posible. Nuestro día a día es complicado por la enfermedad y todo el apoyo que recibimos lo agradecemos mucho. Cualquier contacto, incluso un abrazo, le provoca heridas y ampollas en la piel, y eso hace que gran parte de nuestro día esté dedicado a la curación de las heridas», ha explicado la madre de Javi.

La jornada del domingo comenzará a las 10:15 horas con la carrera absoluta, de 8,4 kilómetros. A las 11:30 serán las carreras menores, y a las 11:35 la marcha andarina.

Las inscripciones se pueden realizar hasta este jueves en orycronsport.com o a través de la web de la delegación salmantina de atletismo, y de manera presencial en el Bar Pepe de Peñarandilla. Además, hay una Fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar.