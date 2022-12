Pablo Sánchez y Nuria Lugueros ganan la San Silvestre Salmantina 2022

Pablo Sánchez Gómez se mostraba feliz por haber ganado una competición que ya se quedó con ganas de correr el año pasado: “Estoy contento de haberme llevado la victoria. Es una carrera muy dura, tiene muchas bajadas y muchas subidas, el tiempo es lo de menos. Hay que disfrutar de la carrera y de este día”.

Además, el vencedor de la San Silvestre Salmantina destacaba el apoyo de los salmantinos: “Ha habido mucho público durante todo el recorrido y siempre ha estado animando”.

Por su parte, Nuria Lugeros declaraba también estar muy contenta: “De volver a estar aquí, lo primero, y de llevarme la victoria también. Sobre todo porque este 2022 para mí a nivel deportivo no ha sido el mejor. Terminamos bien, así que espero que esto sea el despegue de un gran 2023 y que pueda estar aquí otra vez el próximo año”.

Al igual que Pablo Gómez, la ganadora femenina destacaba el fantástico ambiente: “Es un gustazo poder correr por aquí con esta animación, con esta gente. Hay que darle a Salamanca la enhorabuena con esta carrera”.

Además, Nuria Lugueros explicaba cómo había transcurrido la competición: “Ha sido muy igualada, el nivel de las rivales era bastante alto, aunque nos conocemos de competir. Prácticamente, como la conocía de otras veces, sabía que hasta el kilómetro 6 u 8 no empezaba la carrera realmente, así que he ido guardando fuerzas. Hemos ido prácticamente juntas el grupo de 4 más o menos, en el seis Aicha se ha escapado, pero sabía que era dura y podía morir, así que en la subida del último kilómetro he decidido atacar para luchar por la victoria. Lo he sufrido y lo he conseguido”.