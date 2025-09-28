Pablo Herrero y Ester Rodríguez son los más rápidos en Santa Marta La localidad tormesina celebró la undécima edición de su Carrera 10 KM

Santa Marta celebró este domingo la undécima edición de su Carrera 10 KM de Santa Marta, que contó con cerca de 300 participantes entre la prueba absoluta y las tres para las categorías inferiores.

Pablo Herrero y Ester Rodríguez, ambos de la Escuela de Triatlón Salmantina (aunque la vencedora compitió con el C.A. La Blanca al tratarse también del Campeonato Provincial) se hicieron con la victoria, con un tiempo de 32 minutos y 30 segundos, y 38 minutos y 14 segundos, respectivamente. Cristofer Regalado e Ignacio Regalado, y Paula García y María Gómez, completaron los podios.

Además de Ester Rodríguez en categoría femenina, Alberto Bravo también se hizo con el triunfo en el Provincial de 10 kilómetros en ruta.

Gran Trabajo organizativo de Tate y Jorge que velaron por que toda la carrera haya sido un éxito organizativo y participativo, junto con el necesario apoyo del Ayuntamiento de Santa Marta, desde el personal de apoyo y voluntarios, policía local y miembros de la Corporación Municipal con su alcalde, David Mingo y el concejal de Deportes, Jorge Valiente, a la cabeza.