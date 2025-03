La Media Maratón más solidaria: un euro por cada adelantado

Patricia Moro SALAMANCA Domingo, 2 de marzo 2025, 12:48 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Como cada año, la XIII edición de su Media Maratón de Salamanca reunió a grandes atletas, entre ellos los ganadores de ediciones pasadas como Javier Alves, Gema Martín, Verónica Sánchez o Juan Bueno. Sin embargo, en esta edición, la solidaridad cobró un papel protagonista gracias a una iniciativa promovida por Laboral Kutxa en favor de la Asociación Síndrome de Asperger-TEA de Salamanca.

El gran protagonista solidario de la jornada fue Luis Alberto Casado, quien protagonizó un reto tan original como generoso: partiendo un minuto después de la salida oficial y desde la última posición, se propuso donar un euro por cada corredor adelantado. Su esfuerzo y superación se tradujeron en un tiempo final de 1 hora y 17 minutos, adelantando a miles de participantes y sumando una donación significativa para la causa.

«Ha sido una gratificación poder ayudar

De sus primeras declaraciones tras completar la carrera «Para mi ha sido una gratificación enorme poder ayudar a personas con enfermedades como el Asperger o como otras muchas que pueden haber, me ha gustado colaborar con el reto» además, también añade que le ha parecido el evento «Yo me he divertido, no me ha parecido duro, si no que para mi el significado de esto es colaborar con la gente y si se vuelven a plantear este reto o cualquier otro yo estaré encantado de volver para ayudar»