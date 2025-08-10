En Lumbrales están como toros

La Gaceta Lumbrales Domingo, 10 de agosto 2025, 19:49 Comenta Compartir

Lumbrales volvió a vestirse de deporte y solidaridad este domingo con la celebración de la décima Toromaratón, cuya recaudación se destinó a Alcer. Desde las 9:30 horas, las categorías menores —chupetines, prebenjamines, benjamines/alevines e infantiles/cadetes— estrenaron el circuito con distancias de 100 a 1.400 metros. A las 10:30 llegó el turno de las pruebas absolutas: la carrera verde, de 4 km, coronó a Óscar Herrero González (14:02) y Cristina Mollinedo Gajate (19:44). En la amarilla, de 8 km, vencieron Adrián Moro Sánchez (28:00) y Helena Herrero Herrero (42:24). Hubo medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, en una jornada marcada por el ambiente festivo, la competitividad y el respaldo masivo del público.

Temas

Lumbrales