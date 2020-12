Estos son los textos que han ganado el concurso de microrrelatos de la San Silvestre Salmantina

Ya hay ganadores del VIII Concurso ‘San Silvestre Salmantina’. El número de relatos presentados fue de 239 y el jurado valoró positivamente la continuidad del certamen: aunque se ha reducido la dotación de los premios de este año, se ha incrementado la cantidad destinada por la organización a fines solidarios. El jurado del VIII concurso de microrrelatos San Silvestre Salmantina estuvo integrado por: Daniel Escandell Montiel. Profesor de la facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Presidente del Jurado.

Alberto Marcos Guillén. Comunicador y técnico de la Universidad de Salamanca.

Sigifredo Crego Martín. Director del Colegio San Estanislao de Kostka.

Sofía Vicente Fiz. Bibliotecaria de la Universidad de Salamanca.

Jerónimo Hernández de Castro. Corredor veterano y jefe de protocolo de la Universidad de Salamanca, que actuó como secretario.

El Primer Premio ha sido para ‘El año que viene’ de Jesús Francés:

Me pregunta la simpática chica de la tienda de deportes, tan dispuesta ella a ofrecerme la mejores zapatillas para correr la San Silvestre, si soy pronador o supinador y no sé qué contestarle porque nunca me acuerdo y me entran las dudas y pienso que va a hacer frío ese día o que va a llover y que pillo un resfriado o que me tuerzo un pie y me caigo, y pido la baja pero no puedo porque soy autónomo, además que hay que estar muy temprano y mira que también con el rollo este del coronavirus... si a lo mejor hasta nos confinan y tienen que suspender... anda que si me contagio... y el rollo de la mascarilla, que me asfixio con ella y no puedo ni respirar, mejor ya corro el año que viene que estará la cosa más tranquila. -Entonces ¿qué? ¿pronador o supinador? -Procrastinador, me temo.

El segundo premio es para ‘Dorsales’, de Raúl Clavero Blázquez:

Hacia la mitad de la San Silvestre una ráfaga de viento arrancó los dorsales a todos los atletas. Durante unos minutos los números quedaron ahí, flotando varios metros por encima de la tierra, como una bandada de aves que no se atreviera a emigrar, hasta que comenzaron a caer, poco a poco, sobre los espectadores, sobre el suelo, sobre mí. Un tembloroso veinte con bandera noruega me abrazó y me fue imposible arrancármelo, de modo que no tuve más remedio que terminar la carrera. Entré en tercer lugar. Desde entonces vivo en Oslo y entreno a diario. Ya me he acostumbrado al salmón, pero sigo echando de menos Salamanca y pronto anunciaré mi retirada. Eso sí, lo haré con orgullo, en este tiempo he competido por todo el mundo y he logrado varias medallas. No creo que se le pueda pedir mucho más a una humilde rana de piedra.

El tercer premio para ‘Milan’, de Modes Lobato Marcos:

Esa noche las letras huyeron aterradas. Unas trataron de escapar a través del Puente Romano, otras corrieron hacia la Plaza Mayor... No les sirvió de nada. El depredador, desprendiendo un intenso olor a nata, les dio alcance y las devoró a todas ellas. A la mañana siguiente, y para sorpresa de todos, el cartel anunciador de la "San Silvestre Salmantina" apareció totalmente en blanco.

La mención especial del jurado ha sido para ‘Cercanía’, de Ángel Saiz Mora:

No podíamos renunciar a nuestra San Silvestre Salmantina. Este año fatídico debe enterarse de que no nos ha vencido, por extraño que parezca correr por espacios distintos y sin gente. Mis amigas repiten que ya no tengo edad para tanto deporte y que el virus sigue ahí. Yo les respondo que las autoridades sanitarias dicen que al aire es donde mejor se está. Quién iba a decirme que aquel joven que se tropezó conmigo adrede en el Paseo de Canalejas, en la primera edición del año 1984, iba a ser el padre de mis hijos. Cómo olvidarlo, Paco. A la altura de la calle libreros supe que nunca nos separaríamos. Hay quien piensa que estoy loca. Creen que hablo sola mientras corro con mascarilla. No saben que a nosotros no hay distancia social que nos separe, aunque en este dichoso 2020 hayas llegado tú antes a la meta.

RELATOS DESTACADOS

#52 José Juan Antonio Arellano Arredondo.

Primer lugar #109 Lucía Fernández Vidal

Asunto complicado #67 Marco Pichucho

Mal perder #156 Margarita del Brezo

Musas #47 Esperanza Tirado Jiménez

Apportodas #131 Justino Sanchón de Castro

Tres años después #150 Carmen Álvarez Hernández

OTROS RELATOS MENCIONADOS