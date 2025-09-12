La XI carrera '10K de Santa Marta' calienta motores con 468 dorsales disponibles La cita se disputará el día 28 y el plazo de inscripción estará abierto hasta el día 25

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Marta, Jorge Valiente, ha presentado la XI carrera '10K Ciudad de Santa Marta', una cita deportiva que se celebrará el próximo domingo 28 de septiembre y que contará con un total de 468 plazas disponibles. El evento, ya consolidado en el municipio, forma parte del circuito de carreras populares organizado por la Diputación de Salamanca y espera superar la participación del pasado año, cuando se inscribieron algo más de 300 corredores.

La jornada arrancará en la plaza de España a las 9:30 horas con las categorías infantiles, que repiten tras el éxito de la pasada edición. A las 10:00 horas será el turno de los adultos, quienes deberán completar un recorrido urbano de 10 kilómetros. El circuito transcurrirá por la avenida de Madrid hasta el Hotel Regio, regresará por la misma vía, pasará por la avenida de la Serna, el Paseo Fluvial y el Centro Comercial El Tormes, para volver finalmente a la meta en la plaza de España.

Se han establecido diferentes categorías —tanto para femenino como para masculino— según la edad. La primera es la categoría senior —de 16 a 34 años. Después comienzan las categorías máster: A, de 35 años a 44 años; B, de 45 a 54 años; y C, de 55 a 64, y D a partir de 65 años. Para los más pequeños habrá circuitos adaptados en las categorías chupetín-prebenjamín, benjamín-alevín e infantil-cadete.

La recogida de dorsales se realizará el sábado 27 en el Centro Comercial El Tormes y el mismo día de la carrera en el Ayuntamiento hasta media hora antes del inicio. Cada corredor recibirá una bolsa con camiseta técnica y mochila.

El coste de inscripción es de 10 euros, salvo para las categorías infantiles que serán gratuitas. El plazo permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre a través de la página web de la Delegación Salmantina de Atletismo. Además, los participantes contarán con servicios de avituallamiento, guardarropa, duchas y seguro deportivo.