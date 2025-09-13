Alberto Bravo y Ester Rodríguez son los primeros en 'asaltar' Las Raposeras
Los dos componentes de la Escuela Salmantina de Triatlón vencen en Calvarrasa de Abajo
Salamanca
Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:27
Calvarrasa de Abajo celebró este sábado la séptima edición de su Carrera Asalto a las Raposeras, celebrada en un recorrido de 7 kilómetros para la categoría absoluta. Además, hubo una marcha para caminantes y varias pruebas para las categorías menores.
La carrera principal vio cómo subían a lo más alto del podio, tanto masculino como femenino, dos componentes de la Escuela Salmantina de Triatlón: Alberto Bravo y Ester Rodríguez, que entraron los primeros por la línea de meta con un tiempo de 24 minutos y 56 segundos y 28 minutos y 47 segundos, respectivamente. Estuvieron acompañados en las posiciones de honor por Roberto Jiménez y Daniel Herrero, y Alexandra Martín y María José Carpio.
Después de las carreras hubo una parrillada y el tradicional sorteo de regalos.
