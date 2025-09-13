Alberto Bravo y Ester Rodríguez son los primeros en 'asaltar' Las Raposeras Los dos componentes de la Escuela Salmantina de Triatlón vencen en Calvarrasa de Abajo

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:27

Calvarrasa de Abajo celebró este sábado la séptima edición de su Carrera Asalto a las Raposeras, celebrada en un recorrido de 7 kilómetros para la categoría absoluta. Además, hubo una marcha para caminantes y varias pruebas para las categorías menores.

La carrera principal vio cómo subían a lo más alto del podio, tanto masculino como femenino, dos componentes de la Escuela Salmantina de Triatlón: Alberto Bravo y Ester Rodríguez, que entraron los primeros por la línea de meta con un tiempo de 24 minutos y 56 segundos y 28 minutos y 47 segundos, respectivamente. Estuvieron acompañados en las posiciones de honor por Roberto Jiménez y Daniel Herrero, y Alexandra Martín y María José Carpio.

Después de las carreras hubo una parrillada y el tradicional sorteo de regalos.