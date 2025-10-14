Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carla Bañuls en el centro del podio femenino de la prueba.

Carla Bañuls firma la primera victoria del equipo Mirat en la Copa de España de Ciclocross

La ciclista del equipo salmantino impuso su ritmo encabezando desde el comienzo de la prueba la carrera en Pontevedra

La Gaceta

Salamanca

Martes, 14 de octubre 2025, 17:28

Comenta

En Marín, Laura Solares destacó en la categoría cadete pese a sufrir dos salidas de cadena, cruzando la meta en cuarta posición y manteniéndose entre las líderes de la Copa de España. En junior UCI, Carla Bañuls impuso su ritmo desde el inicio, escapando en solitario y logrando el maillot de líder.

El equipo Mirat volvió a realizar una excepcional actuación en la segunda puntuable de Copa celebrada en Marín. Comenzaron las cadetes, donde Laura Solares y Chavela González tomaron la salida en el clásico circuito de Marín. Solares se metió en la lucha por la victoria en el grupo de cabeza, venía de finalizar segunda en la pasada prueba de Gijón, sin embargo, la mala suerte se cebó con ella.

Tras sobreponerse a dos salidas de cadena, logró cruzar la meta en una meritoria cuarta posición pese a las circunstancias, permaneciendo en el top 3 de lucha por la general de la Copa de España tras las dos pruebas disputadas.

En categoría junior UCI, Carla Bañuls, impuso su ritmo encabezando desde el comienzo de la prueba la carrera, más adelante conseguía marcharse en solitario demostrando así el dominio en la carrera y presentándose en la meta en solitario. Todo ello, en lo que fue su segunda carrera en la categoría. Bañuls cogió el maillot de líder de la Copa de España, que portará en la siguiente puntuable de Copa en Amurrio.

Ahora, la Copa de España se toma un descanso para seguir en el primer fin de semana de noviembre con las pruebas en Amurrio y Karrantza.

