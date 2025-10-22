Bellingham lidera la victoria del Real Madrid antes del Clásico (1-0)

E.P. Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

Real Madrid 1 - 0 Juventus

El Real Madrid venció por 1-0 este miércoles a la Juventus en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions 2025-26, gracias al solitario gol del centrocampista inglés Jude Bellingham en la segunda parte batiendo a un sobresaliente Michele Di Gregorio, para mantener el pleno europeo, en un gran partido también de Brahim Díaz y Arda Güler, antes de recibir este domingo al FC Barcelona en Liga.

El Santiago Bernabéu volvió a entonar el 'Hey Jude' casi siete meses después. Y es que Bellingham volvió a marcar en el feudo madridista, no lo hacía desde abril, para romper el muro de Di Gregorio, el mejor de los italianos, y hacer que su equipo llegue entonado y con pleno de triunfos este curso en el estadio madridista al Clásico de este domingo.

Al equipo merengue le costó mucho generar peligro, sobre todo en una primera parte más gris y sin claridad ofensiva y con un Kylian Mbappé desaparecido. Pero en la segunda mitad, el equipo blanco mejoró, parada salvadora de Thibaut Courtois mediante, y arrinconó al equipo italiano hasta que logró el gol para sumar 9 de 9 en la Liga de Campeones. Al partido, algo tosco en general, no le faltó la ocasión final para el empate de la Juventus, que Raúl Asencio, que acabó tocado, desbarató con una entrada.

La Juventus comenzó plantada en su frontal del área y muy compacta, con dos líneas en apenas 10 metros, para salir rápido al contragolpe, y fue así como dieron un par de sustos a Courtois y su defensa, lenta en los primeros repliegues. De hecho, el Belga fue el protagonista en el Real Madrid en el primer cuarto de hora con dos sensacionales paradas que sostuvieron a su equipo en el inicio del partido.

Ofensivamente, el club blanco comenzó muy previsible y sin crear apenas peligro. Solo un testarazo de Aurélien Tchouaméni en un córner inquietó al conjunto italiano. Poco a Poco, la 'Juve' se fue hundiendo y le era más complicado salir con clarividencia, y las ocasiones madridistas fueron cayeron, aunque sin la fortuna del gol. Brahim Díaz probó al meta del equipo italiano, aunque Tchouaméni era el más activo en el área rival, con hasta cuatro remates en la primera media hora.

El conjunto merengue seguía cercando a su rival, cada vez con más claridad y neutralizando cualquier oportunidad de correr de los italianos. Brahim y Güler crecían con el paso de los minutos, y Mbappé encendió al Bernabéu, primero con una gran ocasión que desbarató Di Gregorio, y después, con una jugada personal para asistir a Militao, encendió al Bernabéu al borde del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Igor Tudor salió más enchufado y con más energía, y estuvieron a punto de adelantarse en una galopada de Dusan Vlahovic de más de 50 metros, dejando atrás a Militao, pero Courtois volvió a sacar un pie salvador, en un aviso muy serio para el Real Madrid. Poco a poco, el partido se empezó a romper, con los riesgos que eso conlleva.

Pero esto espabiló al Real Madrid, que encontró el 1-0 en una jugada personal por la izquierda de Vinícius, quien remató colocado al palo, y el rechace lo mandó a la red un bien colocado Bellingham. El conjunto merengue encontraba su premio tras 20 remates. El conjunto merengue se mostró entonces más cómodo, y solo Di Gregorio impidió que la renta fuera mayor, con dos grandes paradas a Mbappé y Brahim en la misma jugada.

Sin embargo, el corto 1-0 impedía a Xabi Alonso dar descanso a algunas piezas con el Clásico en el horizonte cercano. Solo Arda Güler, pasado el minuto 70, se fue al banquillo. Más tarde lo hicieron también 'Vini' y Brahim, dejando claro el tolosarra que Franco Mastantuono tiene muchas papeletas de ser titular ante el FC Barcelona. El partido tuvo susto final, con un mano a mano de Openda que tuvo que salvar Asencio ya dentro del área.

Ficha técnica

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio (Gonzalo García, min.88), Militao, Carreras; Güler (Camavinga, min.64), Tchouaméni, Bellingham; Brahim (Mastantuono, min.84), Mbappé y Vinícius (Fran García, min.84).

JUVENTUS: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Kalulu, Thuram (Conceicao, min.63), McKennie, Cambiaso (Kostic, min.89); Koopmeiners (Locatelli, min.75), Vlahovic (David, min.75) y Yildiz (Openda, min.75).

GOL: 1-0, min.58: Jude Bellingham.

ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL). Amonestó a Brahim Díaz (min.62) por parte del Real Madrid.

ESTADIO: Santiago Bernabéu.