Enrique Sánchez - Guijo, Rubi y Luis Hernández, esta tarde en la Vuelta Ciclista en Guijuelo. TEL

Béjar trabaja para recibir la Vuelta a España en 2027

El director general de Deportes y el edil de ese área conversan en Guijuelo sobre esa posibilidad para dentro de dos años visto el éxito en la villa.

TEL

Guijuelo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:18

Uno de los deportes que más fama a nivel mundial ha dado a Béjar es el ciclismo y visto el éxito de la llegada de la Vuelta Ciclista a España en Guijuelo, la ciudad textil quiere revivir una de las salidas o metas de esa cita.

El director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, y el concejal de ese área, Luis Hernández, han conversado esta tarde en presencia de Luis Roberto Álvarez, Rubi, en Guijuelo sobre la posibilidad de que Béjar reciba a la Vuelta en próximas ediciones.

No será posible en la de 2026, pero sí piensan, Ayuntamiento y Junta, en trabajar para que vuelva a dar una tarde de gloria para los ciclistas dentro de dos años, es decir, en 2027. «Estamos trabajando porque dentro de la organización contamos con Luis Roberto Álvarez, Rubi, que está muy implicado y queremos que vuelva a Béjar. Por ello, vamos a trabajar y nos reuniremos con la dirección de la Vuelta con ayuda de Enrique Sánchez - Guijo», ha afirmado Luis Hernández. Además, ha descartado que sea para 2026, pero si de cara a 2027 o «en adelante».

Por su parte, el director general de Deportes ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a esa idea. «El poder que tiene la Vuelta Ciclista a España es innegable. De hecho, como lectura sorprendente y positiva, todas las movilizaciones que se están produciendo este año son el reflejo de la visibilidad enorme que tiene. Para Béjar, para Salamanca y para Castilla y León es un escaparate indiscutible. La Vuelta está muy ligada a Béjar porque ha llegado allí muchas veces, por los ciclistas que ha habido en Béjar y porque la propia organización de la carrera tiene un alto índice de bejaranos. A partir de ahí, depende de muchas circunstancias como el recorrido y los presupuestos municipales, pero estoy convencido de que no pueden pasar muchos años sin que la Vuelta regrese a Béjar», ha afirmado.

