Béjar acoge este fin de semana la Ruta Vetona con un homenaje póstumo a Javier Matías, «Mati» Cuenta con unos 500 deportistas apuntados a falta del cierre del plazo de las inscripciones este jueves.

Imagen de la reunión de coordinación de las fuerzas de seguridad para perfilar los detalles de la Ruta Vetona, que se celebra este fin de semana en Béjar.

TEL Martes, 23 de septiembre 2025, 16:53 Comenta Compartir

La ciudad de Béjar y su entorno comarcal se preparan ya para acoger este fin de semana una nueva edición de la Ruta Vetona en la que, además, se guardará un minuto de silencio en memoria de Javier Matías, «Mati», corredor que participó en esa prueba, pero falleció a mediados de este mes en Orihuela (Alicante).

Así lo han decidido los organizadores de esa prueba como son el Ayuntamiento junto con los clubes de montañeros de la zona en colaboración con los municipios por los que discurre la Ruta Vetona. El homenaje constará con un minuto de silencio este domingo a las 09:30 horas antes del inicio del Maratón Vetón en la plaza de Santa Teresa.

Se trata de una de las novedades de una edición de la Ruta Vetona que contará con una clasificación conjunta para los corredores que estén presentes en Nava del Barco para disfrutar del Trail Corral del Diablo y, al día siguiente, en la Ruta Vetona.

La reunión de coordinación tuvo lugar ayer para garantizar el buen desarollo de una prueba que contará con unos 500 participantes a falta de dos días para el cierre de las inscripciones.

En cuanto a las pruebas, la primera jornada será este sábado con las salidas de la prueba ultra en bicicleta (que sirve también para el campeonato regional) a las 09:00 horas, media hora después la Mini Vetona en bici y a las 10:00 horas, la carrera larga a pie. Al día siguiente, tomarán la salida los participantes en el Maratón Vetón y la Mini Vetona a pie.

La prueba contará con 150 voluntarios para ayudar a los organizadores en el buen desarrollo de la competición, que contará con buen tiempo y temperaturas suaves. La fecha de la próxima edición de la Ruta Vetona será dada a conocer este fin de semana.

LAS FRASES

«Fue un acierto que se abriera una licitación para que una empresa nos eche una mano. Nos permite decidir y decir cuándo será la siguiente y abrir las inscripciones»

Luis Hernández Téllez, concejal de Eventos Deportivos

«La inscripción no va mal, pero sigue siendo escasa para lo que nosotros aspiramos, que es la repercusión de la prueba»

José Luis García Rioboó, grupo de montaña «Sierra de Béjar»