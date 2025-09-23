Béjar acoge el Criterium Moisés Dueñas para más de un centenar de pequeños ciclistas Será este sábado a partir de las 18:00 horas en la plaza de Santa Teresa con un circuito urbano por el entorno de La Corredera.

Moisés Dueñas y Luis Hernández, esta mañana en el Ayuntamiento de Béjar.

TEL Béjar Martes, 23 de septiembre 2025, 17:12

El centro de la ciudad de Béjar será este año el escenario de una nueva edición del Criterium organizado por el ciclista Moisés Dueñas para dar protagonismo a los pequeños ciclistas.

La presentación ha tenido lugar esta mañana de martes con presencia del concejal de Eventos Deportivos en Béjar, Luis Hernández Téllez, junto con el ciclista Moisés Dueñas.

La cita será este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas en la plaza de Santa Teresa con un recorrido cuya distancia oscilará entre los 1,1 y los 1,5 kilómetros.

En función de la categoría, los participantes realizarán distintas vueltas para completar la distancia fijada en la prueba. Participarán entre 100 y 120 aficionados al ciclismo con edades entre los 5 y los 14 años dentro de las categorías promesas, principiantes, alevines e infantiles.

Viajarán desde Extremadura, Castilla y León, Asturias y Madrid para disfrutar de una prueba que incorpora otra novedad.

El club Moisés Dueñas ha logrado que puedan participar pequeños no federados, pero que deberán inscribirse en la página web oficial de la Federación regional de Ciclismo para tramitar una licencia de un día, que les permitirá correr en Béjar el Criterium.

La carrera convivirá con la Ruta Vetona y el recorrido afectará a calles del centro de Béjar como la avenida Fernando Ballesteros, las calles Madre Matilde, Travesía de la Cruz, Merinas, Travesía de Merinas, Gerona, Libertad, Zúñiga Rodríguez y la plaza de España.