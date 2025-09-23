Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moisés Dueñas y Luis Hernández, esta mañana en el Ayuntamiento de Béjar. TEL

Béjar acoge el Criterium Moisés Dueñas para más de un centenar de pequeños ciclistas

Será este sábado a partir de las 18:00 horas en la plaza de Santa Teresa con un circuito urbano por el entorno de La Corredera.

TEL

Béjar

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:12

El centro de la ciudad de Béjar será este año el escenario de una nueva edición del Criterium organizado por el ciclista Moisés Dueñas para dar protagonismo a los pequeños ciclistas.

La presentación ha tenido lugar esta mañana de martes con presencia del concejal de Eventos Deportivos en Béjar, Luis Hernández Téllez, junto con el ciclista Moisés Dueñas.

La cita será este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas en la plaza de Santa Teresa con un recorrido cuya distancia oscilará entre los 1,1 y los 1,5 kilómetros.

En función de la categoría, los participantes realizarán distintas vueltas para completar la distancia fijada en la prueba. Participarán entre 100 y 120 aficionados al ciclismo con edades entre los 5 y los 14 años dentro de las categorías promesas, principiantes, alevines e infantiles.

Viajarán desde Extremadura, Castilla y León, Asturias y Madrid para disfrutar de una prueba que incorpora otra novedad.

El club Moisés Dueñas ha logrado que puedan participar pequeños no federados, pero que deberán inscribirse en la página web oficial de la Federación regional de Ciclismo para tramitar una licencia de un día, que les permitirá correr en Béjar el Criterium.

La carrera convivirá con la Ruta Vetona y el recorrido afectará a calles del centro de Béjar como la avenida Fernando Ballesteros, las calles Madre Matilde, Travesía de la Cruz, Merinas, Travesía de Merinas, Gerona, Libertad, Zúñiga Rodríguez y la plaza de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín
  2. 2 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  3. 3 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  4. 4 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  5. 5 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  6. 6 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  7. 7 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  8. 8 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  9. 9 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  10. 10 La verdadera sorpresa del vacuno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar acoge el Criterium Moisés Dueñas para más de un centenar de pequeños ciclistas

Béjar acoge el Criterium Moisés Dueñas para más de un centenar de pequeños ciclistas