Victoria del Avenida ante el Araski (60-66) para sellar el pase a la Copa de la Reina

El Perfumerías Avenida estará en la próxima Copa de la Reina de Zaragoza. Con mucho sufrimiento, y más tarde de lo habitual, el equipo salmantino aseguró su presencia matemática allí con una sufrida y trabajada victoria por 60-66 en la cancha del Araski, que también pelea por el mismo objetivo. Tras la pobre imagen ofrecida el miércoles en la Euroliga contra el Spar Girona, las de Roberto Íñiguez reaccionaron con sacrificio y esfuerzo, aunque la calidad solo la pusieron unas sublimes Maite Cazorla y Mariella Fasoula. Todo junto hizo que mediado el tercer cuarto la ventaja charra llegara a ser de 20 puntos -a pesar de perder por lesión a Reisingerova en el anterior-, pero cualquier contratiempo esta temporada es un golpetazo a la moral y las locales lo pusieron muy difícil hasta el final. Ahora queda asegurar ser cabeza de serie en las dos jornadas que quedan todavía de la primera vuelta la próxima semana, y seguir en el proceso de reconstrucción.

El Avenida, como ha hecho en otros buenos partidos en las últimas semanas, sabía que si quería ganar en Vitoria tenía que hacerlo a base de garra y mucho trabajo y a ello se pusieron desde el primer minuto. Liderado por Maite Cazorla, que fue el más claro ejemplo de lo que se puede cambiar en unos días. También aumentó notablemente el conjunto charro la concentración, perdiendo en todo el duelo solo 9 balones, menos de la mitad de las pérdidas en Gerona, aunque es verdad que la intensidad del rival no fue la misma. Y con 11-17 terminó el primer cuarto, lo que no estaba nada mal para empezar.

Dos triples del Araski estrecharon el marcador, pero la peor noticia no fue esa: a los 14 minutos Reisingerova pisaba a Chagas y se tenía que marchar al banquillo entre lágrimas tras torcerse el tobillo derecho. Ya no pudo volver y habrá que esperar a las pruebas para ver cuánto tiempo tiene que estar apartada de un Avenida que por segundo día consecutivo no pudo contar con Bridget Carleton. Lejos de acusar el golpe, las de Íñiguez reaccionaron dando un paso al frente. Cazorla anotaba su tercer triple sin fallo desde el mismo sitio y le seguía Onyenwere, que había fallado sus dos primeros intentos, aunque las estadísticas no lo reflejaran. Hasta Gulbe, que tuvo más protagonismo por la lesión de Reisingerova y los problemas de faltas de Fasoula, se sumanba a la causa para que el resultado al descanso fuera de 25-34. Gracias en parte también a que Vilaró había defendido a las mil maravillas a Atkinson, que solo pudo hacer 4 de los 17 puntos con los que acabó el choque en la primera mitad.

A pesar de los pesares, el Perfumerías Avenida volvía a sonreír en la cancha y Cazorla y Fasoula seguían a lo suyo, mientras que un triple de Vilaró puso un +20 en el minuto 27 que hacía pensar que el partido podía estar resuelto. No fue así. Reaccionó el Araski, las salmantinas empezaron a mostrar algo de miedo en sus caras y la cuarta personal de Fasoula lo complicaba todo. Aún así, a falta del último periodo todavía quedaban 15 puntos de renta.

No fueron suficientes, o sí, visto el final. El equipo de Roberto Íñiguez volvió a mostrar bloqueo mientras que el rival se lo iba creyendo, y con un parcial de 13-2 se puso a solo 4 puntos cuando todavía quedaban 4 minutos. Fasoula, hasta que fue eliminada, evitó el desastre, porque Atkinson, ya sin la presencia de Vilaró, fuera por faltas, no dejaba de anotar. La quinta personal de la griega, a 1.09 del final, llegó acompañada por 3 tiros libres (el bonus más una técnica) que falló Van den Adel, mientras que en la siguiente visita al tiro libre no lo hizo Cazorla, para evitar problemas, y dar al Avenida el billete para la Copa.