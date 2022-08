Una pretemporada extraña para el Avenida

Una de las sorpresas agradables para el Perfumerías Avenida es que este verano la WNBA y los campeonatos internacionales de selecciones no retrasarán en gran medida la preparación. De las 11 jugadores confirmadas, solo tres tendrían compromisos durante la pretemporada.

La base-escolta Moriah Jefferson es la única que está jugando ahora en la WNBA. No obstante, su equipo, Minnesota Lynx, no es de los grandes favoritos, por lo que si se clasifican para los playoff lo lógico es que caigan en las primeras rondas. Por lo tanto, Jefferson puede que no llegue al 22 de agosto, día en el que arrancará la preparación de la campaña 2022-23, pero no tardaría mucho en incorporarse.

Para el Mundial de Australia, que se celebrará entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre, España no se ha clasificado por lo que las internacionales españolas tendrán un verano más suave. La selección que sí estará será Serbia. Crvendakic estará en el Mundial con el cuadro serbio y hay que esperar para ver si le acompaña Nogic.

El Perfumerías Avenida tiene siete partidos amistosos cerrados por el momento, en un calendario que tiene el día 5 de octubre marcado en rojo. Ese día las pupilas de Roberto Íñiguez disputarán su primer encuentro oficial, debutando en liga contra el Spar Gran Canaria.