Un ejercicio de supervivencia salvado por el Avenida (56-62)

Habrá que hacer un homenaje (otro más) al Perfumerías Avenida, por las lecciones que está dando un día tras otro. Esta tarde jugaba en una cancha tan complicada como la de Gernika con solo siete jugadoras, sin sus dos jugadoras referencia (Kahleah Copper y Lou Samuelson están en Estados Unidos por motivos muy distintos), y con solo dos pivots por las lesiones de Mariella Fasoula y Nogaye Lo. Y ha ganado. Por poco y sufriendo hasta el final como no podía ser de otra manera, totalmente exhaustas tras el esfuerzo, pero dando una nueva lección de amor propio y supervivencia. Para ganar al Avenida hay que hacerlo todo bien y ni con esas, porque el equipo entrenado por Roberto Íñiguez está decidido a llegar hasta donde pueda, por muchas dificultades que se le vayan poniendo en el camino. Fue un 56-62 tremendamente trabajado, con momentos de muy buen juego cuando las piernas lo permitieron, y dándolo todo en la cancha desde el primer minuto hasta el 40.

Salieron las salmantinas a tope porque todo lo que ganaran iba a ser importante para después. La defensa en el primer cuarto (mantenida después siempre que lo permitió la falta de fuerzas) fue para enmarcar: con intensidad y agresividad y excelentes lecturas para cambiar y recuperar. El Gernika no tenía ni idea de cómo penetrar el aro charro y por si fuera poco también hay que destacar el juego, con un excelente movimiento de balón y un alto porcentaje en los lanzamientos. Con 11-22 terminó ese primer periodo, renta que permitió ir jugando con el marcador y el tiempo que iba faltando.

Ayer, más que nunca, las rotaciones eran dignas de un tablero de ajedrez con grandes maestros, buscando que la intensidad bajara lo menos posible. Pero como era lógico llegó el cansancio, que influía en los rebotes y las pérdidas, además de los lógicos fallos en el tiro. Y el Gernika se acercó, pero las de Íñiguez aguantaban con 7 puntos arriba al descanso.

Y así fue hasta el final. El Avenida lo daba todo en la pista, cada vez más agotado, pero aún así a las vascas les seguía costando enormemente anotar.

El mayor peligro llegó a dos minutos del final, cuando el marcador se estrechó hasta el 52-55. Pero las jugadoras charras aprovecharon que el rival ya había llegado a las cinco faltas y se mostraron casi infalibles desde la línea de personal, con solo un fallo de ocho intentos en ese tiempo. Y atrás, sacaron fuerzas de donde ya no deberían haberlas tenido para impedir que el Gernika volviera a anotar en juego, para sumar la 20ª victoria en 21 encuentros.