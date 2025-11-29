El Recoletas Salud Carbajosa se queda sin premio frente al Ardoi (68-71)

La Gaceta Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:28 Comenta Compartir

El Recoletas Salud Carbajosa acabó cayendo derrotado frente al Ardoi por 68-71, en un choque en el que tuvo a Ababacar Dieye como máximo anotador con 22 puntos.

Les costó entrar en el partido al conjunto de Manuel A. Rodríguez. El mal atino local y el acierto visitante abrió una brecha de hasta 13 para comenzar la tarde. Había que despertar. Los primeros en abrir los ojos fueron Ekaitz y Barroso, que poco a poco hicieron que los demás les siguieran. No era suficiente, porque el balón se resistía a entrar. Once abajo en el primer cuarto. Debían dar mucho más y la remontada empezaba por la defensa.

Las posesiones pasaban una tras otra sin puntuar. Un mal inicio de ambos equipos frenó el marcador. Sendos triples de Adrián y Morán pusieron el 21-22. Las defensas daban sus frutos y con el equipo enchufado, lograron ponerse por delante por primera vez 23-22. Recoletas Salud Carbajosa empezaba a encontrar el ritmo que quería. Rebotes y robos, además del bonus visitante, los mantuvieron arriba durante los últimos tres minutos del segundo cuarto. Morán volvió a hacer de las suyas desde los 6,75 metros para poner 29-26 en el luminoso, ventaja que ayudó al equipo a no volver a caer hasta el descanso (32-30).

Tras la vuelta de vestuarios, volvió a sumar puntos Ababacar, pero un triple visitante tensionó al pabellón. A un punto de distancia. Recoletas Salud Carbajosa tenía que meter una marcha más si querían la victoria. Y la quisieron meter, lo que no se esperaban es que también lo hiciera el rival. Unos buenos primeros minutos del tercer cuarto ponían el 43-34, la mayor ventaja del partido hasta el momento tras un triple de Ramírez que levantó al pabellón. Un gran Ababacar aparecía por todos los lados, una auténtica pesadilla para el conjunto navarro, que se desesperaba en los rebotes y en defensa. Pero si ganaban, ganaban todos, y todavía no era suficiente el trabajo global. A falta de tres minutos sólo estaban 3 puntos por encima. El rival acechaba. Quedaba mucho (51-49).

Inauguró el último cuarto el equipo navarro marcando el empate. Un intercambio de canastas. Qué tendrá Morán que hace revivir al equipo en tiempos difíciles, siempre desde su línea de triple. Recoletas Salud Carbajosa quería la victoria e iría a por todas. 65-60 a falta de cuatro minutos. Cada acción sería decisiva. Un triple visitante igualó el partido 65-65. Una canasta más levantó al equipo navarro. Pero Morán lo volvió a hacer (68-67). Cuatro tiros libres después, 68-69 a falta de 33 segundos. Dos malos ataques dejaron a Recoletas Salud Carbajosa sin puntuar y ellos mismos firmaron la derrota (68-71).