El Recoletas Salud Carbajosa logra su primer triunfo en la Copa Castilla y León (76-81) Excelente debut de Ababacar Dieye, que terminó con 24 puntos

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:13

El Recoletas Salud Carbajosa se impuso a Óbila Hotel4Postes en la segunda jornada de la Copa Federación, en la que se desquitó de la derrota en casa ante Avenida. En un partido de menos a más, consiguió superar a un gran equipo a base de una gran defensa y al poder anotador de Ababacar, que debutó con 24 puntos. Pese a las bajas de Morán, Doudou y Ramírez, más la ausencia de Domingos, el equipo ofreció una gran imagen para llevarse el triunfo.

El partido arrancó con un inicio muy acertado del equipo local, con un parcial de 9-0, aunque Recoletas Salud Carbajosa consiguió rehacerse y anotar 7 puntos seguidos para recortar diferencias en el marcador, liderado por Ababacar, que debutaba.

Tras ese espectacular comienzo, el encuentro entró en una fase de muchos errores, hasta la fase final en la que ambos equipos volvieron a anotar, aunque Óbila con más acierto para acabar dominando el marcador por 25-17.

El inicio del segundo cuarto volvió a tener a los locales más enchufados para lograr su máxima diferencia (32-19). Sin embargo, Recoletas, liderado por Ekaitz y Dinis, junto a un triple de Samuel López, logró un parcial de 5-18 para poner el marcador en 37-37 a falta de un minuto para el descanso. Óbila, pese a todo, consiguió irse a vestuarios con una mínima ventaja (40-39).

Recoletas Salud Carbajosa empezó el tercer cuarto con más acierto en el tiro y más sólido en defensa, lo que le permitió adelantarse en el marcador gracias a un parcial de 6-12. Pero en los tres últimos minutos Óbila sacó su mejor versión desde la línea de 3 para tomar de nuevo el control del partido y llegar al último cuarto con una ventaja de un punto (61-60), con Ababacar como líder anotador con 21 puntos.

El último periodo fue un toma y daca de ambos equipos, hasta que Adri Sánchez anotó un triple para poner el 71-75 en el marcador a falta de 3:45 para el final, que obligó al técnico local a pedir tiempo muerto.

Pero Recoletas Salud Carbajosa mantuvo su nivel en el último minuto para acabar llevándose el partido (76-81).