El Recoletas Salud Carbajosa se estrena con una clara derrota en Vitoria (85-55) Los de Manuel Rodríguez no tuvieron opciones frente al filial del Baskonia

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 16:12

El Recoletas Salud Carbajosa no pudo sacar nada positivo de su visita al filial del Baskonia en el estreno de la temporada en Tercera FEB, ya que cayó derrotado por un contundente 85-55 en Mendizorroza.

El partido quedó prácticamente decidido en la primera mitad, en la que los vitorianos, que tuvieron en Bol (27 puntos y 13 rebotes) y Khatiashvili (21 puntos y 8 asistencias) a sus jugadores más determinantes. En la reanudación el equipo de Manuel Rodríguez consiguió ajustar su defensa, pero no fue suficiente para meterse en el partido.

Jordan Doss fue el máximo anotador de los salmantinos con 16 puntos, aunque con un 3 de 15 en los tiros de campo.