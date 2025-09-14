Victoria de Avenida en Mallorca con una canasta final de Iyana Martín (61-62) El equipo de Anna Montañana vuelve a ofrecer dos caras en el duelo contra el Azulmarino

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida solventó su tercer amistoso de la pretemporada con una ajustada victoria por 61-62 frente al Azulmarino Viajes en Palma de Mallorca, proclamándose campeón del Torneo THB Hoteles. Una canasta de Iyana Martín cuando solamente quedaban 7 segundos para el final del encuentro decidió el mismo a favor de las salmantinas.

La base asturiana fue además la máxima anotadora de Avenida con 17 puntos. Khadijiah Cave, que fue la que más minutos estuvo sobre la cancha, 30, terminó con 10 puntos. El resto de anotaciones de las jugadoras de Anna Montañana fueron las siguientes: 8 Abby Meyers, 5 Mouss Djaldi-Tabdi, 6 Claudia Soriano, 1 Belén Arrojo, 6 Shavonte Zellous, 0 Andrea Vilaró que no lanzó a canasta, 2 Laura Erikstrup, 5 Laura Spreafico y 2 Natalie Stoupalova.

Fue un partido con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos, con los parciales a favor para Avenida en el primer y tercer cuartos, y para las baleares en el segundo y el último.

El Perfumerías Avenida entró a los últimos compases del mismo perdiendo 61-58, pero la entrada final de Iyana Martín hizo que el cuadro charro consiguiera el segundo triunfo en la preparación.

Anna Montañana lo vio así: «Ha sido un partido muy intenso, que a estas alturas de la pretemporada ha sido muy buena prueba para nosotras. Nos hubiera gustado tener un partido diferente. Al final nos hemos podido llevar la victoria. Hemos hecho un buen trabajo en algunos momentos, sobre todo en el primer y tercer cuartos y momentos de desconexión que nos han perjudicado mucho. En el segundo y el cuarto nos han metido 24 y 17 puntos porque hemos cometido muchos errores y eso nos hace perder un poco el control del partido. Tenemos que mejorar mucho en este tipo de temas estas dos semanas de cara a la Supercopa. Nos hemos ido con la victoria pero nos hubiera gustado tener un partido mucho más lineal y poder haber acabado mejor».