La pívot del Perfumerías Avenida Natalie Stoupalova posa con la bufanda del equipo perfumero. OBES

Stoupalova quiere aprovechar al máximo su estancia en Avenida: «Lo daré todo para el equipo»

La pívot checa admitió sentirse «muy agradecida por llegar a un club con tanta historia como Avenida»

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:28

«Voy a tratar de dar todo lo que pueda durante el tiempo que esté en Perfumerías Avenida», fueron las primeras palabras de Natalie Stoupalova, último fichaje del equipo perfumero, en su presentación en las instalaciones del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

La pívot checa aterrizó en la ciudad del Tormes con el objetivo de reforzar el juego interior en las primeras semanas ante la previsible baja de Magarity. «No es menor empezar con una Supercopa, y no teníamos claro si Magarity podría empezar la temporada, por lo que buscamos una jugadora y cuando apareció su nombre nos extrañaba incluso que no estuviera fichada», explicó Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida.

Sobre su hoja de ruta, Jorge Recio recordó que Stoupalova es internacional con la República Checa y tiene experiencia en Eurocup y Euroliga, añadiendo que: «El rendimiento que ha dado hasta ahora es muy muy positivo». Por el lado de la jugadora, Stoupalova reconoció sentirse «muy agradecida de estar en un club tan increíble como Avenida, con tanta historia», señalando: «Estoy disfrutando de cada minuto y de cada segundo de estar aquí».

Además, sobre la fuerte competitividad que existe en la plantilla azulona, la jugadora checa admite que «hay muchas jugadoras muy buenas en mi posición», sin embargo, ello puede ser una virtud. «Esa competitividad no solo es buena para mí, también para el resto del equipo». Por último, sobre lo que puede aportar en la pista, la pívot acuñó que «ayudaré en todo lo que se necesite el equipo en cualquier momento».

