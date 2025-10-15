Soriano, sobre su gran inicio: «Me lo he pasado muy bien» La base barcelonesa 'pide' un deseo: «Ojalá pueda compartir más tiempo en pista con Iyana»

Alex G. Santana Laya Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Claudia Soriano fue una de las más destacadas en el partido y este fue su balance del mismo: «Estamos muy contentas de volver a casa con nuestra afición. Hemos trabajado mucho y es verdad que hemos tenido desconexiones en defensa, pero la valoración es positiva. El partido nos ha servido mucho para seguir creciendo, aunque tenemos que ser más conscientes de que cada punto valdrá para la clasificación final».

Sobre su gran inicio de encuentro, esto es lo que ha respondido: «No sé cómo explicarlo: me lo he pasado muy bien en la pista y creo que se ha notado. Cuando nos lo pasamos bien es cuando mejor jugamos. Estoy muy contenta porque hoy me ha tocado a mí, después a Iyana y después a otras».

Soriano también ha valorado el compartir equipo y posición con la asturiana: «Yo estoy encantada de estar aquí con ella y hoy se ha visto. No creo que nos quitemos ningún protagonismo porque cada una tenemos nuestros momentos. Ojalá que pueda jugar más a la vez con ella».