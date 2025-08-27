Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Regan Magarity habla con Anna Montañana antes del entrenamiento. LAYA

Regan Magarity llega a Salamanca y ya conoce a sus nuevas compañeras de Avenida

La internacional sueca ha acudido este miércoles al anexo a Würzburg

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:01

El entrenamiento de este miércoles del Perfumerías Avenida, que ha comenzado después de la presentación de Abby Meyers, ha tenido una cara nueva. Son ya diez las jugadoras del primer equipo presentes en el anexo al Würzburg Silvia Domínguez.

Regan Magarity llegó el martes a última hora a Salamanca y este miércoles ha acudido al pabellón para unirse al equipo. La internacional sueca ha sido una más tanto en los primeros minutos de la sesión, con vídeo, como en el trabajo físico de calentamiento. Sin embargo, todavía no va a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeras en la cancha tras recuperarse de una lesión de rodilla que la tuvo muchos meses en el dique seco.

La previsión es que poco a poco pueda ir metiéndose en la dinámica, cuando se vaya viendo en directo cuál es su estado físico, aunque parece que ha llegado en muy buenas condiciones después de muchas semanas de trabajo con rehabilitadores y médicos.

