Montañana, con Iyana Martín en un entrenamiento. LAYA

La reacción de Montañana a la derrota de Avenida en Vitoria

«No hemos sabido jugar los últimos tres minutos, es doloroso empezar así», ha dicho la valenciana

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:38

Comenta

Anna Montañana, la entrenadora del Perfumerías Avenida, no busca nunca excusas después de una derrota, como sucedió en el estreno liguero frente al Araski, y reconoció su sentir tras el encuentro de este sábado: «Es difícil irnos así, con este final de partido, después de remontar y ponernos 3 puntos arriba. Ha sido un partido denso para los dos equipos, con muchos errores».

La explicación al resultado final, para la entrenadora valenciana, era la siguiente: «Nosotras al final no hemos sabido jugar esos últimos tres minutos y es doloroso empezar la Liga Femenina con una derrota».

Sin embargo, Montañana, como hace siempre, mira hacia adelante: «Tenemos que recomponernos, verlo, y seguir dando pasos adelante».

La máxima responsable del Perfumerías Avenida fue preguntada sobre si el equipo tiene que pagar este tipo de 'peajes': «Me hubiera gustado que los peajes no se paguen con una derrota. Obviamente tenemos que analizar cómo podemos ayudar al equipo y a las jugadoras a gestionar mejor los momentos de tensión y de presión que está claro que va a haber. Ahora tenemos que ir a Atenas, que es una salida muy complicada en la Eurocup (el jueves para disputar la primera jornada de la competición contra el Panathinaikos), y no es que estemos rotas, pero tenemos que reconstruir e ir en esta línea».

