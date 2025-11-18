Perfumerías Avenida 'recupera' efectivos con otra cara Spreafico, Soriano, Iyana y Vilaró vuelven a Würzburg tras el parón de selecciones. No será hasta este miércoles cuando estén todas a las órdenes de Anna Montañana

Poco a poco el vestuario de Perfumerías Avenida empieza a coger color tras el parón de selecciones. En la jornada de hoy se volvieron a poner a las órdenes de Anna Montañana las tres internacionales españolas, Andrea Vilaró, Claudia Soriano y una Iyana Martín, que aterriza como la máxima anotadora del conjunto nacional en los dos test de La Línea (con 11 y 16 puntos) frente a Francia e Italia; precisamente la otra jugadora en volver a trabajar sobre el parqué del pabellón Würzburg-Silvia Domínguez fue la transalpina, Laura Spreafico.

No será, sin embargo, hasta la jornada de este miércoles cuando Montañana vuelva a tener a todas sus jugadoras a sus órdenes, con la vuelta al grupo de Zellous, Erikstrup y Meyers. Ese día les espera una sesión vespertina, antes de abordar dos jornadas matinales de trabajo más antes de abordar la séptima jornada de Liga, en la que el Perfumerías Avenida se mide al Gernika a partir de las 12:00 horas en el pabellón de la avenida de San Agustín.

Antes de eso, al resto de la plantilla les espera mañana una doble jornada de trabajo, con sesiones fijadas por la mañana y por la tarde. Cabe recordar que el conjunto de Montañana se fue al parón en octava posición en la Liga Femenina, con los mismos 3 triunfos y 3 derrotas con los que llegará a Würzburg el conjunto vasco, que es 6º.

Gernika ha logrado todos sus triunfos en su feudo, mientras que, a domicilio, ha muerto en la orilla frente al Araski, por tan solo 3 puntos, y por 2 den Lugo frente al Ensino.

Meyers lidera a Israel, la Dinamarca de Erikstrup se complica la ruta al Eurobasket y Zellous, de nuevo, no salta a la pista

En la tarde de hoy, Meyers firmó ante Irlanda el tercer triunfo de Israel en la clasificación para el Eurobasket. Meyers, en un partido que se decidió en la prórroga, disputó 30 minutos y acabó con 23 puntos y 11 rebotes. Entre los tres partidos del parón, la alero completó 83 minutos con el equipo israelí. Por su parte, Erikstrup y Dinamarca se complicaron más la clasificación al Eurobasket tras caer ante Grecia.

La danesa completó en pista 18 minutos, donde dejó 3 puntos y 3 rebotes. En este parón, ha disputado 38 minutos. Por último, Zellous no saltó a la pista contra Macedonia del Norte en el compromiso de hoy, algo que ya sucedió el sábado contra Dinamarca. Por tanto, Zellous tan solo disputó 37 minutos ante Grecia, en el primer día.

Respecto a los compromisos con las selecciones de todas las jugadoras de Perfumerías Avenida, no será hasta el mes de marzo cuando el parón regrese al calendario de los equipos.