Iyana Martín, en el entrenamiento de este lunes. CB AVENIDA

El Perfumerías Avenida recibe la mejor de las noticias para comenzar la semana

Iyana Martín ya se ha entrenado este lunes junto a sus compañeras tras superar su infección

Alejandro G. Santana

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:16

El Perfumerías Avenida se ha encontrado con una excelente noticias al comenzar este lunes una nueva semana de entrenamientos, después de la derrota in extremis en la primera jornada de la Liga Femenina contra el Araski y antes de afrontar un doble compromiso en los próximos días.

El jueves las de Anna Montañana comenzarán su participación en la Eurocup enfrentándose en Atenas al Panathinaikos, y el domingo a las 11:00 horas recibirán al Cadí La Seu en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez, que estrenará su nuevo aspecto.

Sobre la pista del pabellón ya se ha entrenado de nuevo con el grupo Iyana Martín, que llevaba varias semanas ausentes al sufrir una infección que le obligó a tener reposo deportivo hasta este lunes, por lo que la base asturiana se perdió tanto la semifinal de la Supercopa contra el Valencia Basket como el primer partido liguero del pasado sábado, en el que tampoco estuvieron ni Mouss Djaldi-Tabdi ni Regan Magarity, que todavía tardará en estar lista para debutar como jugadora del Perfumerías Avenida.

