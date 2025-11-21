Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Perfumerías Avenida-Lointek Gernika: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

El equipo de Anna Montañana regresa a la competición tras el parón de selecciones

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:35

Este fin de semana regresa la Liga Femenina después del parón de selecciones de noviembre y lo hará con el enfrentamiento entre el Perfumerías Avenida y el Lointek Gernika Bizkaia, perteneciente a la séptima jornada liguera. Llegan al mismo las de Anna Montañana con la necesidad de confirmar la mejoría mostrada en el choque frente al CAB Estepona.

El conjunto vasco es el noveno al que más veces se han enfrentado las salmantinas a lo largo de la historia. De momento, se han visto las caras en 33 ocasiones, con 30 victorias de Avenida y tres de Gernika.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - Lointek Gernika

El partido entre el Perfumerías Avenida y el Lointek Gernika Bizkaia se disputa este domingo, 23 de noviembre, a partir de las 12:00 horas. Toda la séptima jornada se juega ese día tras el parón.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - Lointek Gernika

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el Perfumerías Avenida y el Lointek Gernika Bizkaia, de la séptima jornada de la Liga Femenina. Además, podrá verse en directo en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto y en Canal FEB.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Lointek Gernika

El pabellón Würzburg Silvia Domínguez volverá a abrir sus puertas para acoger el partido entre el Perfumerías Avenida y el Lointek Gernika Bizkaia.

