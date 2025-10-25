Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Perfumerías Avenida - IDK Euskotren: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Salmantinas y donostiarras llegan a la cuarta jornada con el mismo balance: 2 victorias y 1 derrota

La Gaceta

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:46

Comenta

El Perfumerías Avenida regresa a la actividad menos de 72 horas después de haber jugado en Lituania, afrontando la cuarta jornada de la Liga Femenina en el pabellón de Würzburg frente al IDK Euskotren. A ella llegan ambos equipos igualados con un balance de 2 triunfos y 1 derrota.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

El partido se juega este domingo 26 de octubre a las 12:00 horas, teniendo en cuenta que durante la madrugada previa habrá cambiado la hora. El duelo entre el Perfumerías Avenida y el IDK Euskotren pertenece a la cuarta jornada de la Liga Femenina.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

En la página web de LA GACETA te empezaremos a contar antes de que comience el choque entre el Perfumerías Avenida y el IDK Euskotren todos los detalles del mismo. Además, podrá seguirse en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto y en Canal FEB.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

El pabellón Würzburg Silvia Domínguez acogerá el encuentro entre el Perfumerías Avenida y el IDK Euskotren, el primero de los dos que se celebrarán en dicho recinto estos días, ya que el miércoles 29 de octubre llegará la visita del Panathinaikos en la Eurocup.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  3. 3 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  4. 4 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  5. 5 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  6. 6 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  7. 7 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  8. 8 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»
  9. 9 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  10. 10 Las terroríficas experiencias paranormales de Yurena en su pueblo de Salamanca: «Estuve toda la noche tensa, con los ojos como platos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Perfumerías Avenida - IDK Euskotren: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida - IDK Euskotren: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina