Perfumerías Avenida - IDK Euskotren: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina Salmantinas y donostiarras llegan a la cuarta jornada con el mismo balance: 2 victorias y 1 derrota

La Gaceta Sábado, 25 de octubre 2025, 19:46 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida regresa a la actividad menos de 72 horas después de haber jugado en Lituania, afrontando la cuarta jornada de la Liga Femenina en el pabellón de Würzburg frente al IDK Euskotren. A ella llegan ambos equipos igualados con un balance de 2 triunfos y 1 derrota.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

El partido se juega este domingo 26 de octubre a las 12:00 horas, teniendo en cuenta que durante la madrugada previa habrá cambiado la hora. El duelo entre el Perfumerías Avenida y el IDK Euskotren pertenece a la cuarta jornada de la Liga Femenina.

Dónde ver el Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

En la página web de LA GACETA te empezaremos a contar antes de que comience el choque entre el Perfumerías Avenida y el IDK Euskotren todos los detalles del mismo. Además, podrá seguirse en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto y en Canal FEB.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - IDK Euskotren

El pabellón Würzburg Silvia Domínguez acogerá el encuentro entre el Perfumerías Avenida y el IDK Euskotren, el primero de los dos que se celebrarán en dicho recinto estos días, ya que el miércoles 29 de octubre llegará la visita del Panathinaikos en la Eurocup.