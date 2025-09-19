Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las jugadoras del Perfumerías Avenida con el trofeo. PERFUMERÍAS AVENIDA

El Perfumerías Avenida cumple con nota en Zamora y levanta su 20ª Copa Castilla y León (67-102)

Las de Anna Montañana superaron al Recoletas Zamora y ponen el foco desde ya en la Supercopa de España

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:19

El Perfumería Avenida arribó en el polideportivo Ángel Nieto con el objetivo de alzar su primer trofeo de la temporada con la Copa Castilla y León. Un partido donde las salmantinas se vieron las caras con el Recoletas Zamora (67-102), y que apenas tuvo momentos vibrantes ya que, desde el primer cuarto, el cuadro perfumero mandó en el marcador. Bien es cierto que el cuadro local llegó al partido con apenas cinco jugadores del primer equipo, por lo que la prueba ya era descafeinada para las charras.

«Intentaremos sacar el máximo», comentó Anna Montañana en la previa, y sus jugadoras le hicieron caso. Tal fue así, que las de Montañana llegaron al descanso con una ventaja de 27 puntos (23-50) sobre las zamoranas. Buena parte de la culpa fue la buena defensa de las salmantinas ante los errores del equipo local, y la inspirada actuación de la pívot Khadijiah Docia Andrea Cave, que llegó al descanso con 10 puntos, para concluir con 24 puntos en su cuenta personal.

Con el balón al cielo, el Perfumerías Avenida comenzó la búsqueda de su vigésimo título en la competición regional. Y, las salmantinas no desaprovecharon los tiros errados del equipo local en el arranque. Por su parte, el juego coral de Avenida colocó rápidamente en una tesitura complicada a su rival, que vio cómo se llegó a los primeros cinco minutos de partido con 3-18. El primer cuarto se zanjó con un +21 (9-30), y a partir de ahí, las rotaciones siguieron tomando protagonismo en el cuadro charro.

Las ausencias de Iyana Martín, Magarity y Meyers apenas se notaron, y que el juego interior fue tomado por una superlativa Khadijiah Docia Andrea Cave. La norteamericana se hizo dueña y señora de la pintura, ya que todo rebote ofensivo y defensivo tuvo sus manos como remitente. Tras el paso por vestuarios, con una ventaja de 27 puntos, las azulonas decidieron seguir haciendo daño, aunque trabajando varias materias sobre el parqué. Pese al triunfo, con cada punto, Montañana llamó a las suyas para realizar correcciones.

El Recoletas Zamora notó las ausencias y la inferioridad de divisiones, y no pudo evitar que el Perfumerías Avenida levantase su Copa Castilla y León número 20 tras zanjar el partido con un marcador de 67-102. La próxima cita del equipo dirigido por Anna Montañana será la Supercopa de España.

