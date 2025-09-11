Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anna Montañana durante una sesión de la pretemporada. Laya

El Perfumerías Avenida conoce a las 12 horas su rival en la semifinal de la Supercopa

El sorteo se podrá seguirse en directo a través del canal de 'Twitch' de la Federación Española de Baloncesto

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:15

A través de un sorteo directo y sin condicionantes, el Perfumerías Avenida, el Valencia Basket, el Casademont Zaragoza y el Hozono Global Jairis conocerán este jueves los que serán sus emparejamientos de semifinales en la lucha por la Supercopa LF 2025, una competición que será la primera gran cita de la temporada y que tendrá lugar los próximos días 27 y 28 de septiembre.

El sorteo se celebrará en el Museo Federación Española de Baloncesto de la localidad de Alcobendas y podrá seguirse en directo a través del canal de 'Twitch' de la FEB con la presencia de sus protagonistas (12:00 horas). En lado del equipo perfumero, Claudia Soriano portará el estandarte del Perfumerías Avenida en el acto.

Una vez conocidos los emparejamientos, se pondrá en marcha el reloj de la cuenta atrás para la disputa de unas semifinales que pondrán en juego los dos billetes a la final a las 17:15 horas y 20:00 horas del próximo sábado 27. Unas horas después, ya en la tarde del domingo, la gran final por el título dará comienzo a partir de las 17:00 horas poniendo en juego el primer título de la temporada en las competiciones FEB.

