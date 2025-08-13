El Perfumerías Avenida confirma los dorsales oficiales para la temporada 2025/26 El conjunto azulón volverá al parqué el próximo lunes 25 de agosto con el inicio de los entrenamientos

El Perfumerías Avenida, que dará el próximo lunes 25 de agosto el pistoletazo de salida a la pretemporada más viajera de su historia reciente, comunicó los dorsales oficiales de la primera plantilla para el próximo curso. Un número que no cambia para Iyana Martín y Andrea Vilaró, que seguirán defendiendo el '10' y el '13', respectivamente.

Cada vez va faltando menos para volver a ver al conjunto azulón sobre el parqué, y faltaba por saber qué dorsales elegirían las nuevas jugadoras del equipo dirigido por Anna Montañana. Sin embargo, la mayoría ha optado por dorsales 'bajos', desde el '1' que llevará Soriano hasta el '20' de Erikstrup. Cave será la única que lucirá un número alto, tras portar el '55'.

Cabe recordar que el '6' de Silvia Domínguez, el '8' de Isa Sánchez y el '4' de Leo Rodríguez son los dorsales retirados que lucen en el pabellón Silvia Domínguez y, por tanto, nadie los puede portar.

Estos son los números elegidos por las jugadoras para lucirlo a la espalda y el nombre que lo acompañará:

1. Soriano

2. Magarity

3. Spreafico

7. Arrojo

10. Martín

11. Zellous

12. Meyers

13. Vilaró

14. Djaldi-Tabdi

20. Erikstrup

55. Cave