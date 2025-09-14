Penúltimo test amistoso para Avenida en Mallorca El cuadro salmantino a las 18.00 horas se mide al Azul Marino ya con todas a excepción de Magarity

El Perfumerías Avenida afronta este domingo (18:00 horas en el polideportivo Son Moix de Palma de Mallorca) su penúltima prueba de la pretemporada, ya que después de esta solamente quedará el compromiso de la Copa Castilla y León frente al Recoletas Zamora del próximo viernes antes de encarar la Supercopa en Huesca, en la que le tocará verse las caras en las semifinales frente al Valencia Basket. El equipo de Anna Montañana se mide esta tarde al Azul Marino, de la Liga Femenina Challenge.

El conjunto salmantino cuenta ya con todas sus jugadoras y será la oportunidad de ver el debut de Shavonte Zellous, que llegó hace unos días, aunque Regan Magarity seguirá sin poder ser de la partida.

Con pocos amistosos en la pretemporada (antes de este en Palma Avenida sólo se ha enfrentando al Durán Maquinaria Ensino y el Kutxabank Araski), el cuerpo técnico perfumero le ha dado mucha importancia a los mismos, para buscar el crecimiento en ellos y poner en práctica todo lo que están trabajando en unos entrenamientos de mucho nivel.

El conjunto balear, a pesar de ser de inferior categoría, ha vuelto a configurar una plantilla para luchar por el ascenso, con nombres como los de María España, Carmen Grande o Rakovic.

Anna Montaña tiene muy claro lo que quiere ver de su equipo: «Es la tercera semana, intensa y con cargas altas pero queremos seguir creciendo a través del partido. Azul Marino tiene un equipo que perfectamente podría estar compitiendo en LFEndesa y tiene que ser un partido en el que se vea lo que estamos trabajando».

Además, en lo extra deportivo, otra oportunidad para crecer como grupo, como explica la entrenadora valenciana: ««No quiero pensar que estén pensando en playa, pero sí disfrutar de estar al lado, que eso refresca la mente. Es una buena combinación jugar con un equipo de nivel y dar pasos adelante en nuestra convivencia y desarrollo como equipo».