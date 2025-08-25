El nuevo Avenida echa a correr

Jaime García Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 07:15 Comenta Compartir

La espera por volver a ver al Perfumerías Avenida sobre el parqué ha llegado su final. El equipo dirigido por Anna Montañana se pone manos a la obra este lunes con el pistoletazo de salida de la pretemporada. Una preparación que constará de cinco semanas de trabajo antes de que se afronte la primera gran cita de la temporada con la Supercopa de España en Huesca (los días 27 y 28 de septiembre).

Entre tanto, 113 días después del final de curso, el equipo azulón regresa con un ilusionante proyecto donde la plantilla ha sufrido un lavado de cara casi al completo, tan solo dos jugadoras continúan de la pasada temporada (Andrea Vilaró e Iyana Martín). Además, el hogar del equipo charro también quiere presentar una nueva estampa y por ello siguen las obras de mejora en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

A primera hora de la mañana, la plantilla se someterá a los tradicionales reconocimientos médicos y no será hasta la tarde cuando Montañana dirija su primera sesión de entrenamiento de la temporada 2025/26.

Por delante, el Perfumerías Avenida tiene un camino en el cual intentará realizar un buen papel en la Liga Femenina y por qué no volver a disputar una final, tras caer en semifinales la pasada campaña. También, la disputa de la Eurocup, donde las salmantinas se medirán con el Panathinaikos de Grecia, el Neptunas-Amberton de Lituania y el Nyon Basket de Suiza en la fase de grupos. Y, el compromiso más cercano, la Supercopa de España, en la que también participarán el Valencia Basket, Jairis y Casademont Zaragoza.

Sobre la pista, Andrea Vilaró e Iyana Martín harán de anfitrionas para el resto de sus nuevas compañeras, ya que son las únicas 'supervivientes' de la pasada temporada. Junto a Iyana, Claudia Soriano completará la posición de base. Mientras que el juego exterior queda en manos de Vilaró, Belén Arrojo, Laura Spreafico, Abby Meyers y Shavonte Zellous. Por último, Regan Margarity, Laura Erikstrup, Clarince Djaldi-Tabdi, Son Khadijiah Cave y, de manera temporal, Natalie Stoupalova conforman el juego interior.

Cuatro compromisos de preparación en la pretemporada, y todos fuera de casa

En esta campaña 2025/26 el Perfumerías Avenida llevará cabo una pretemporada compuesta por cuatro compromisos, uno menos que el pasado verano, por un motivo claro: al tener que disputar todos los amistosos fuera de Salamanca por las obras en el Würzburg Silvia Domínguez. El estreno del nuevo equipo perfumero será en el Torneo As Burgas en Orense, el 5 y 6 de septiembre, con el Kutxabank Araski y el Durán Maquinaria Ensino como contrincantes. Un fin de semana después el equipo del Tormes viajará a Palma de Mallorca para enfrentarse el día 14 en Son Moix al Azul Marino Viajes de la LF Challenge. Y, el último partido de preparación antes de la Supercopa llegará el 19 o 20 de septiembre, con el duelo de la Copa Castilla y León frente al Recoletas Zamora, también de segunda categoría. Por otro lado, una vez resulta la Supercopa de España en Huesca, una semana después las charras comenzarán la fase regular de la Liga Femenina frente al Araski, en el polideportivo de Mendizorrotza, y cinco días después llegará el turno para abrir la liguilla de la Eurocup en Grecia. El primer partido local del curso está fijado para el 12 de octubre, frente al Cadí La Seu.