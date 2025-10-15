Montañana no termina satisfecha pese a la victoria: «Nos falta mantener la intensidad cuando estamos arriba» «Todas quieren hacerlo bien, pero podíamos haber sacado una mayor ventaja», lamenta la valenciana

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Pese a la holgada victoria del Perfumerías Avenida frente al Nyon, Anna Montañana no terminó satisfecha con el rendimiento de su equipo. La entrenadora reconoció tras el encuentro que, más allá del resultado, todavía hay mucho margen de mejora en el juego de las suyas. «La verdad es que no nos vamos contentos», admitió. «Es verdad que hemos ganado, que todas han participado y anotado, pero necesitamos estar más constantes durante todo el partido. Las rotaciones son claras, todas tienen capacidad para estar un poco más intensas».

Montañana insistió en que al equipo le cuesta mantener el ritmo cuando consigue ventajas en el marcador: «Aún no sabemos controlar cuando estamos arriba. Nos falta dar ese siguiente giro para romper el partido. Tenemos que seguir trabajando en eso, porque somos demasiado de parciales. Cuando estamos arriba, bajamos un punto de intensidad, y por eso no estoy contenta: me habría gustado mejorar lo del domingo».

Aun así, la técnica valenciana valoró de forma positiva el compromiso general de la plantilla: «Todo el mundo ha estado, todas quieren hacerlo bien y se entrena para ello. Hemos ganado y sumamos puntos que después van a ser valiosos en la clasificación, pero creo que podríamos haber sacado mucha más ventaja».

Con la vista puesta en el próximo desplazamiento, Montañana subrayó la dificultad del calendario inmediato: «Ahora nos vamos a Gran Canaria, que es un rival muy duro fuera de casa. La mayoría del equipo no sabe lo que es jugar allí, así que mañana ya tenemos que trabajar pensando en eso».

La entrenadora recordó además el proceso de adaptación que atraviesa una plantilla prácticamente nueva: «Tenemos un equipo diferente: diez jugadoras son nuevas y cinco nunca han estado en España. Eso hace que tardemos un poco más en absorber las cosas, aunque se está trabajando muy bien».

Respecto a Erikstrup, Montañana pidió paciencia: «Viene de la universidad, donde jugaba muchos minutos. Aquí las exigencias son otras y su proceso es individual. Tiene jugadoras por delante y eso retrasa un poco su evolución, pero trabaja muchísimo y la intensidad no le falta».

Por último, también se refirió a la recuperación de Magarity: «Va día a día, de verdad. Está trabajando muy bien y progresando. Mañana vuelve a entrenar, y con este equipo es así: ahora tenemos una final en Gran Canaria y hay que ponerse ya cuerpo y mente en ello».