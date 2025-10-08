Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anna Montañana, con sus jugadoras en un entrenamiento. CB AVENIDA

Montañana, antes del partido contra el Panathinaikos: «Tenemos que seguir subiendo escalones»

Así ve la entrenadora de Avenida el debut en la Eurocup: «Todos los marcadores son súper importantes»

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:51

Anna Montañana ha ofrecido sus impresiones previas al choque de este jueves frente al Panathinaikos en el hotel de Atenas en el que está alojado el Perfumerías Avenida, después de haber entrenado ya en Grecia.

«Empezamos en la Eurocup, que es una competición que tenemos muchas ganas de jugar y de competir, queremos poner mucho en ella. En esta competición todos los partidos y todos los marcadores son súper importantes, pero sólo pensamos en el partido que tenemos delante. Jugamos contra un equipo que tiene buenas individualidades, fuera de casa, un viaje largo… pero necesitamos empezar bien la competición», ha dicho la entrenadora valenciana.

Que ha incidido en los aspectos que tienen que mejorar respecto al choque contra el Araski: «Hemos incidido en varios puntos ofensivos respecto al partido del sábado, también defensivos… No hicimos el partido que buscábamos, sobre todo en ataque, ya que no tuvimos ningún control del balón y cometimos muchas pérdidas y muy malos porcentajes. Hemos intentado trabajar en esto y también a nivel defensivo, porque con estos viajes tan largos te repercute físicamente«.

Montañana mantiene el mensaje de que lo que le preocupa es la evolución de su equipo: «El equipo es consciente de cómo empezamos el partido contra el Araski y hemos trabajado muy bien estos tres días, pero no es una cosa diferente a estas semanas. Tenemos que seguir subiendo escalones y haciéndolo mejor y sobre todo que se vea en la cancha, que es donde tiene que ser. Tenemos que prepararnos para poder ejecutar los entrenamientos en los partidos«.

Por último, así ve al Panathinaikos la entrenadora de Avenida: «Las jugadoras importantes son nuevas, con lo cual hay mucho individualismo a nivel de finalizaciones, así que tendremos que controlar el uno contra uno y el campo abierto. En el partido contra Athinaikos jugaron muchísimo en los primeros 8 segundos, con lo que tendremos que estar muy consistentes en el balance».

