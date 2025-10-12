Montañana: «Hay momentos en los que tenemos que apretar y cerrar el partido»

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 13:29 Comenta Compartir

Anna Montañana ha repetido en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Cadí La Seu los mensajes de otros días, reconociendo los altibajos de su equipo, pero destacando también las cosas buenas y el regreso al pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

««La valoración: yo creo que todos hemos sentido lo mismo: altibajos. Con momentos en los que nos podíamos haber ido por una diferencia más grande y otros en los que hemos hecho la goma, incluso al final. No quiero utilizar la palabra normal, pero puede que lo sea por tener a jugadoras jóvenes y otras que empiezan en esta competición. Pero al mismo tiempo tenemos que saber controlar la mejor la ventaja, como hicimos contra el Panathinaikos. Ha habido momentos en los que hemos tenido que estar más sólidas, pero nos han penalizado las 16 pérdidas y los tiros libres fallados, y hemos tenido muchos tiros liberados que si hubieran entrado habría sido diferente. Lo que más me preocupa es el inicio y no haber sabido aumentar la diferencia. En esta competición, que repito que para mí es la mejor de Europa, todos los equipos van a full y La Seu no ha parado ni un segundo. Y en el momento en que nosotras teníamos un segundo o dos de relajación o un error ellas nos han penalizado. Esos son los momentos en los que hay que apretar, ser más sólidas y cerrar el partido», ha dicho la valenciana en su primer resumen.

En cuanto al regreso de Iyana Martín, esto es lo que ha dicho: «Ha sido Iyana, y parece mentirar que tenga esa frescura y un poco esa locura que han desbloqueado el partido. Echaba esto mucho de menos y nosotras a ella».

La entrenadora de Avenida reconocía que el hecho de jugar en casa con el pabellón lleno podía haber afectado a algunas jugadoras: «Había alguna un poco nerviosa y lo habíamos hablado en el vestuario. Por eso habíamos buscado un quinteto con algunas más conocedoras de lo que había. Hemos ido de menos a más. El pabellón se ha vuelto a llenar aunque fuera en un puente y eso dice mucho de la afición y de la historia de este club. Quiero agradecer a todo el mundo que hace el esfuerzo por hacer el pabellón más atractivo e invertir en nosotras y apoyarnos».

Montañana explicaba cómo había sido lo de jugar a las 11 de la mañana: «No sólo hay que pensar en hoy, sino ayer y el haber llegado el viernes a las 22:30 de la noche de Atenas. Hemos intentado preparar el partido sacando provecho del poco tiempo que teníamos y no gastar. Por ejemplo a Cave se le ha notado que no ha estado tan efectiva. Siempre lo digo: no vamos a cambiar el horario, que también era para ellas, y cuanto antes se adapten el cuerpo y la mente más iremos ganando».

Esto es lo que ha dicho sobre este horario para las retransmisiones para Teledeporte: «Quiero que mucha gente vea baloncesto femenino en Teledeporte y que se haga un producto atractivo y la gente sepa cuándo jugamos. Igual no tenemos el retorno inmediatamente, pero igual con los meses sí. Creo que es más importante fijar un horario que un baile de horas. Quiero que la Liga Femenina Endesa sea un espectáculo que tenemos que fidelizar y hay que seguir en esta línea, porque la calidad la estamos viendo en todos los equipos».