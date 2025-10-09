Montañana desvela por qué tuvo que pedir «el tiempo muerto más rápido» que ha pedido nunca «El equipo ha ido creciendo durante el partido y las jugadoras individualmente también», ha dicho la entrenadora de Avenida

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 20:01

A la hora de hacer su resumen del encuentro todavía sobre el parquet del pabellón Cholargos, Anna Montañana daba a conocer un dato respecto al tiempo muerto que tuvo que pedir después de haberse jugado únicamente dos minutos y medio con 9-2 en el marcador: «El inicio no ha sido no ha sido bueno a nivel de intensidad y de concentración, y yo creo que ha sido el tiempo muerto más rápido que he pedido nunca. Pero entendía que tal y como estaba la cancha y como ellas habían jugado el domingo pasado iba a ser un partido muy complicado y hemos ido creciendo durante el encuentro. Creo que menos algunos fallos, que me hubiera gustado recibir menos puntos, la defensa y el ritmo ofensivo han sido buenos. Tenemos que seguir creciendo y ser más constantes a nivel defensivo».

Respecto al porcentaje en los triples, esto es que lo que dijo: «Tengo la sensación de que un equipo como el nuestro, con las tiradoras que tenemos, un 28 %... Seguramente podíamos haber metido algún triple más y habernos soltado un poquito más, que sí que lo necesitábamos, porque tanto Laura, como Abby como Stoupalova son grandes tiradoras, y queremos que ellas también estén involucradas».

Finalmente, se quedaba con los puntos buenos: «El equipo ha crecido durante el partido y cada una individualmente ha crecido también. Soriano ha sido hoy su primer partido de Eurocup: ha empezado dubitativa y viendo qué tipo de partido iba a tener y ha cambiado drásticamente en el segundo cuarto y se ha ido cogiendo el partido, igual que Zellous que nos ha aportado muchísimo. Arrojo ha hecho un partidazo igual que Cave y hemos ido aportando en diferentes momentos con diferentes jugadoras».