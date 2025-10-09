Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anna Montañana, durante el partido en Atenas. FIBA

Montañana desvela por qué tuvo que pedir «el tiempo muerto más rápido» que ha pedido nunca

«El equipo ha ido creciendo durante el partido y las jugadoras individualmente también», ha dicho la entrenadora de Avenida

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:01

Comenta

A la hora de hacer su resumen del encuentro todavía sobre el parquet del pabellón Cholargos, Anna Montañana daba a conocer un dato respecto al tiempo muerto que tuvo que pedir después de haberse jugado únicamente dos minutos y medio con 9-2 en el marcador: «El inicio no ha sido no ha sido bueno a nivel de intensidad y de concentración, y yo creo que ha sido el tiempo muerto más rápido que he pedido nunca. Pero entendía que tal y como estaba la cancha y como ellas habían jugado el domingo pasado iba a ser un partido muy complicado y hemos ido creciendo durante el encuentro. Creo que menos algunos fallos, que me hubiera gustado recibir menos puntos, la defensa y el ritmo ofensivo han sido buenos. Tenemos que seguir creciendo y ser más constantes a nivel defensivo».

Respecto al porcentaje en los triples, esto es que lo que dijo: «Tengo la sensación de que un equipo como el nuestro, con las tiradoras que tenemos, un 28 %... Seguramente podíamos haber metido algún triple más y habernos soltado un poquito más, que sí que lo necesitábamos, porque tanto Laura, como Abby como Stoupalova son grandes tiradoras, y queremos que ellas también estén involucradas».

Finalmente, se quedaba con los puntos buenos: «El equipo ha crecido durante el partido y cada una individualmente ha crecido también. Soriano ha sido hoy su primer partido de Eurocup: ha empezado dubitativa y viendo qué tipo de partido iba a tener y ha cambiado drásticamente en el segundo cuarto y se ha ido cogiendo el partido, igual que Zellous que nos ha aportado muchísimo. Arrojo ha hecho un partidazo igual que Cave y hemos ido aportando en diferentes momentos con diferentes jugadoras».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  2. 2 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  3. 3 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
  4. 4 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  5. 5 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  6. 6 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  7. 7 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  8. 8 Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés
  9. 9 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  10. 10 Correhuela, Los Bandos y Campillo: áreas «libres» de la zona peatonal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Montañana desvela por qué tuvo que pedir «el tiempo muerto más rápido» que ha pedido nunca

Montañana desvela por qué tuvo que pedir «el tiempo muerto más rápido» que ha pedido nunca