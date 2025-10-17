Montañana avisa para este sábado: «La mayoría de jugadoras no saben lo que es jugar en Gran Canaria» El Perfumerías Avenida ha visitado 32 veces Las Palmas, con 17 triunfos y 15 derrotas

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 17:25 Comenta Compartir

Durante la intervención de Anna Montañana tras el partido contra el Nyon, aprovechó para lanzar un mensaje a sus jugadoras, aunque ya lo habría hecho o lo hará en petit comité: el encuentro de este sábado contra el Gran Canaria no va a ser nada fácil. «Mi labor es hacer auto crítica y la crítica de la situación real. Sobre todo pensando que ahora nos vamos a Gran Canaria, que es un rival muy duro fuera de casa. La mayoría del equipo no sabe lo que es jugar en Gran Canaria, con lo cual desde mañana (por ayer) tenemos que trabajar ya mirando eso».

La entrenadora del Perfumerías Avenida tiene la experiencia de haber jugado allí tanto como jugadora desde el banquillo, en los tiempos del mítico Sandra y ahora con el Spar Gran Canaria, y sabe perfectamente de lo que habla.

Es verdad que los tiempos han cambiado, pero el conjunto salmantino lo pasó muy mal allí en sus primeros años en la máxima categoría: ganó en su primera visita a Las Palmas pero después perdió las trece siguientes.

En sus últimos nueve enfrentamientos allí Avenida ha salido victorioso, dándole la vuelta al balance histórico: han sido 32 los duelos, con 17 triunfos salmantinos y 15 canarios.

La última visita fue la pasada campaña, ya con Montañana como entrenadora, y el resultado fue un apretado 59-62. Está claro que la entrenadora valenciana no quiere pasarlo tan mal para sumar la segunda victoria en la Liga Femenina.

El Perfumerías Avenida y el Gran Canaria se han visto las caras en numerosas ocasiones. Son 71 -sólo contra el Spar Girona ha jugado más veces el cuadro salmantino entre todas las competiciones-, con 45 triunfos y 26 derrotas charras.