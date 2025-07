McCarthy, MVP también en la pastelería

Pablo Torres Salamanca Miércoles, 23 de julio 2025, 17:20 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

A la par que Stephen Curry se cocina a sus rivales como dice Drake en una de sus canciones, Aco McCarthy prepara su muñeca para elaborar sus pasteles con la misma facilidad que mete canastas para el Perfumerías Avenida Xoborg. Y es que, como buen capitán, no ha podido abandonar el barco, y renovó un año más su compromiso con el conjunto azulón. «Todas las personas que confiaron en mí, tanto el club como la gente de la ciudad, han sido el motivo por el que año tras año haya seguido aquí en el equipo».

Pero, para entender su historia hay que remontarse unos meses atrás. Tanto él como su socio, Adrián Rodilla Oliva, son apasionados de las tartas de queso y su obsesión por ellas la vieron como una oportunidad perfecta para emprender. «Yo llevaba ya años con la intriga de emprender, y cómo la vida del deportista es muy corta, no me lo pensé dos veces», explica.

Sin embargo, no se abre una pastelería en un abrir y cerrar de ojos. Aco y Adrián se tiraron a la piscina sin tener ni idea de negocios, y menos de pastelería. «Al principio tuvimos algún que otro contratiempo con el packaging, porque no sabíamos por donde tirar», explica. Pero finalmente, a pesar de todas las trabas, el local de la calle Cabeza de Vaca está teniendo mucho tirón. «Resulta gracioso porque los niños que vienen a verme a los partidos, se pasan por aquí todas las semanas», expresa.

Además, McCarthy tiene por delante una temporada exigente en todos los aspectos, tanto en la cancha como en la pastelería. «Entreno por la mañana y por la tarde, y mis tiempos libres van a ser para la tienda», cuenta. No obstante, su apretada agenda no será un problema para él, ya que es una persona exigente. «Es mucha responsabilidad, porque parece que no tienes tiempo durante el día, pero es una cosa que me gusta, siempre he sido así». También ayuda que el capitán del Avenida Xoborg se lo tome como un partido más. «Siempre quiero hacer más, más y más. Nunca estoy satisfecho con lo que tengo, pero también me empuja a conseguir mis metas».

Y para metas, ya tiene fijadas dos exactamente. «Ojalá pueda ascender con el equipo y pegar un boom con la pastelería en la misma temporada», afirma entre risas. El escolta no quiere dejar de ser ambicioso a corto plazo, y no se olvida del día a día. «Quiero seguir disfrutando del baloncesto y aplicar todo lo que voy aprendiendo en el día a día con mis compañeros al negocio». Porque como toda buena temporada tendrá su postre final. «Ya he dicho que, si ascendemos este año, haré un pastel para ellos».

McCarthy vio como una oportunidad abrir su negocio en Salamanca. «Después de estos cinco años de lo agradecido que estoy a ellos, pues quería dejar algo de mí aquí», admite. A su vez, esto quiere decir que hay McCarthy para rato. «Al final mi prioridad siempre ha sido Salamanca, estoy muy a gusto aquí», añadiendo: «He tenido otras ofertas, pero he preferido Salamanca tanto por el proyecto deportivo que tienen como por el negocio». Y es que, hace 5 años llegó un canario, al que ahora no hay quien le saque de la pista.