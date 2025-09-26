Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meyers, Soriano, Arrojo y Erikstrup, en la última sesión antes de partir hacia Huesca. PERFUMERÍAS AVENIDA

Llega la Supercopa: la competición en la que el Perfumerías Avenida es el gran dominador

9 títulos y 8 subcampeonatos de las salmantinas en las 22 ediciones disputadas de este torneo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:58

Muchas veces se identifica al Perfumerías Avenida con la Copa de la Reina, ya que se considera su competición por excelencia, pero lo mismo podría decirse de la Liga Femenina -las salmantinas son junto al Ros Casares las más laureadas con ocho trofeos- y también de la que se disputa este fin de semana en Huesca: la Supercopa.

22 ediciones se han disputado en este torneo desde su creación en 2003 y Avenida es el dominador absoluto con 9 campeonatos y 8 subcampeonatos. Con 6 títulos se quedó el Ros Casares y 3 tienen tanto el Spar Girona como el Valencia Basket, máximo candidato a sumar uno más a sus vitrinas este fin de semana.

El UB Barça es el quinto club que consiguió ganar alguna vez esta competición, disputada casi siempre en formato de partido único, con la novedad en los últimos años de hacerlo con cuatro participantes.

Avenida perdió cuatro finales (tres contra el Ros y una frente al Barça) antes de conseguir su primer triunfo en el torneo que da comienzo a cada temporada. Fue en la que abrió la exitosa 2010/11, en la que las salmantinas se harían también con la Liga Femenina y la Euroliga. En la Fonteta, el equipo entrenado por Lucas Mondelo se impuso 72-76 a las valencianas con 17 puntos de Sancho Lyttle y 12 de su actual entrenadora, Anna Montañana.

Después llegarían otros cuatro trofeos de manera consecutivos y los restantes llegaron en otra etapa desde 2016 hasta 2018, y el último al comienzo de la campaña 2020/21 en Bilbao.

Cuatro ediciones van de la Supercopa sin que el Perfumerías Avenida haya conseguido ganarla, pero las salmantinas acuden a Huesca a intentar competir al máximo, siendo conscientes de que ni mucho menos son las grandes favoritas. Ya veremos qué ocurre.

TÍTULOS

9 Perfumerías Avenida

6 Ros Casares

3 Spar Girona

3 Valencia Basket

1 UB Barcelona

SUBCAMPEONATOS

8 Perfumerías Avenida

3 Spar Girona

3 Rivas Ecópolis

1 UB Barcelona

1 San José León

1 Puig d'en Valls

1 Ros Casares

1 IDK Gipuzkoa

1 Gernika

1 Valencia Basket

1 Casademont Zaragoza

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 «Ahora todo parece un desierto»
  5. 5 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  6. 6 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  7. 7 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  8. 8 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  9. 9 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»
  10. 10 Condenado en Salamanca por quedarse con el móvil de su expareja, que ella seguía pagando, tras la ruptura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Llega la Supercopa: la competición en la que el Perfumerías Avenida es el gran dominador

Llega la Supercopa: la competición en la que el Perfumerías Avenida es el gran dominador