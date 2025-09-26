Llega la Supercopa: la competición en la que el Perfumerías Avenida es el gran dominador 9 títulos y 8 subcampeonatos de las salmantinas en las 22 ediciones disputadas de este torneo

Muchas veces se identifica al Perfumerías Avenida con la Copa de la Reina, ya que se considera su competición por excelencia, pero lo mismo podría decirse de la Liga Femenina -las salmantinas son junto al Ros Casares las más laureadas con ocho trofeos- y también de la que se disputa este fin de semana en Huesca: la Supercopa.

22 ediciones se han disputado en este torneo desde su creación en 2003 y Avenida es el dominador absoluto con 9 campeonatos y 8 subcampeonatos. Con 6 títulos se quedó el Ros Casares y 3 tienen tanto el Spar Girona como el Valencia Basket, máximo candidato a sumar uno más a sus vitrinas este fin de semana.

El UB Barça es el quinto club que consiguió ganar alguna vez esta competición, disputada casi siempre en formato de partido único, con la novedad en los últimos años de hacerlo con cuatro participantes.

Avenida perdió cuatro finales (tres contra el Ros y una frente al Barça) antes de conseguir su primer triunfo en el torneo que da comienzo a cada temporada. Fue en la que abrió la exitosa 2010/11, en la que las salmantinas se harían también con la Liga Femenina y la Euroliga. En la Fonteta, el equipo entrenado por Lucas Mondelo se impuso 72-76 a las valencianas con 17 puntos de Sancho Lyttle y 12 de su actual entrenadora, Anna Montañana.

Después llegarían otros cuatro trofeos de manera consecutivos y los restantes llegaron en otra etapa desde 2016 hasta 2018, y el último al comienzo de la campaña 2020/21 en Bilbao.

Cuatro ediciones van de la Supercopa sin que el Perfumerías Avenida haya conseguido ganarla, pero las salmantinas acuden a Huesca a intentar competir al máximo, siendo conscientes de que ni mucho menos son las grandes favoritas. Ya veremos qué ocurre.

TÍTULOS

9 Perfumerías Avenida

6 Ros Casares

3 Spar Girona

3 Valencia Basket

1 UB Barcelona

SUBCAMPEONATOS

8 Perfumerías Avenida

3 Spar Girona

3 Rivas Ecópolis

1 UB Barcelona

1 San José León

1 Puig d'en Valls

1 Ros Casares

1 IDK Gipuzkoa

1 Gernika

1 Valencia Basket

1 Casademont Zaragoza