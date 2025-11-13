Jesús Gutiérrez deja el banquillo del Avenida Xoborg y Álex Bellido ocupará su puesto El entrenador aragonés pidió su salida al recibir una oferta del extranjero

La Gaceta Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

El hasta ahora entrenador de Perfumerias Avenida Xoborg en Tercera FEB, Jesús Gutiérrez, no continuará dirigiendo al club salmantino en esta campaña. El preparador aragonés comunicó al club hace unos días que había recibido una oferta desde el extranjero muy importante económicamente, reclamando poder aceptarla. La directiva del club ha decidido no poner ningún impedimento a esta petición, comprendiendo la oportunidad que supone. De este modo, el CB Avenida quiere agradecer a Jesús el trabajo y gran profesionalidad mostrada en estos meses con nosotros, deseándole lo mejor en esta etapa profesional y personal.

Una vez conocida la marcha de Gutiérrez, el club no ha tenido duda en apostar por los profesionales de la casa y, por esta razón, el hasta hoy entrenador ayudante del equipo, Álex Bellido, se hará cargo de la dirección del equipo masculino, tras muchos años de gran desempeño como entrenador en el club, en el primer equipo y la Academia.

Estará ayudado por entrenadores de la casa y ya dirigirá su primer encuentro este próximo sábado a las 19:00 horas en el Würzburg Silvia Domínguez contra el Bosco Salesianos.