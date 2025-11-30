Jairis - Avenida: test de alta exigencia para el equipo de Anna Montañana

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

Domingo 29 de noviembre, a las 11:00 horas. Es la primera cita clave de la temporada para el Perfumerías Avenida. Después del irregular comienzo de curso, el equipo de Anna Montañana llega a estas alturas ya con tres derrotas, la misma que su rival, el Hozono Global Jairis. Ambos conjuntos saben de la importancia de este encuentro a efectos clasificatorios, ya que necesitan triunfos en busca de un buen balance pensando ya en los puestos que dan derecho a disputar la Copa de la Reina.

Anna Montañana hablaba en la previa de que saben perfectamente lo que hay en juego: «Todos los encuentros son vitales, sobre todo tras las tres derrotas. Todo partido es súper clave para la Copa, y más este fuera de casa ante un rival directo. Lo tenemos en mente y sabemos de la importancia del partido».

Por lo tanto, no hay dudas de cómo afrontará el Perfumerías Avenida el encuentro en Alcantarilla. Laura Spreafico ya decía el miércoles tras ganar al Neptunas que tenían muchas ganas de empezar a jugar este tipo de duelos contra rivales importantes y afirmaba que estaban preparadas para ellos. Lo que está claro es que el principal defecto de estos primeros meses de competición, esas desconexiones que sufre el equipo, tienen que corregirse de una vez, porque los oponentes que va a tener delante empezando por el de este domingo no se lo van a perdonar, como tampoco hicieron los verdugos anteriores.

Las salmantinas se van a encontrar a un Jairis que ahora mismo cuenta con sólo ocho jugadoras profesionales tras anunciar esta semana el adiós de Andrijana Cvitkovic y que seguramente también esperaba llevar más triunfos a estas alturas. Y que también se ha colado en las eliminatorias de la Eurocup. Su 'roster' es corto pero con mucha calidad. Liderado por una Aina Ayuso que sigue a un nivel espectacular, con Billie Massey y Lou López-Sénéchal como destacadas. Al equipo murciano, al que entrenó antes de llegar a Avenida, se refirió Montañana: «Cada equipo buscará sacar partido de sus fortalezas, de lo que hemos construido. Desde ahí, vamos a intentar desactivar las muy buenas jugadoras que tienen y las situaciones que tienen tan conectadas con el paso del tiempo».

Por su parte, Bernat Canut se refirió a Avenida: «Un equipo completo, que corre muy bien la pista, con jugadoras que postean bien, pero también con gente que les abre muy bien el campo y vertical, con liderazgo como Andrea Vilaró».

Habrá que madrugar, pero merecerá la pena: todo un partidazo entre Jairis y Avenida.