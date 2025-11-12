Las internacionales de Avenida empiezan la acción con sus selecciones Más de la mitad de la plantilla del equipo salmantino afronta partidos de clasificación para el Eurobasket y amistosos

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:29

El Perfumerías Avenida está de parón por las ventanas internacionales pero más de la mitad de su plantilla no, ya que están entrenando y desde este miércolesafrontarán los primeros partidos con sus respectivas selecciones. Andrea Vilaró, Iyana Martín y Claudia Soriano -más Raquel Romo- con España, Laura Spreafico con Italia, Shavonte Zellous con Croacia, Abby Meyers con Israel, y Laura Erikstrup con Dinamarca.

En el caso de las españolas y la transalpina, en un torneo amistoso que se disputará en La Línea de la Concepción durante el fin de semana, con Francia como el otro rival. Precisamente España e Italia se verán las caras el viernes, el sábado se jugará el Francia-Italia, y el domingo el España-Francia.

Las otras tres selecciones con representación de Avenida afrontarán estos días la primera ventana de la primera ronda de los clasificatorios para el Eurobasket 2027, que todavía queda muy lejos. El objetivo de todas ellas será intentar ocupar una de las dos posiciones de cada grupo -o ser uno de los tres mejores terceros- para meterse en la segunda ronda. Zellous y Erikstrup se enfrentarán el sábado en la localidad croata de Slavonski Brod. Croacia y Dinamarca están en el Grupo F junto a Grecia y Macedonia. Por su parte, en el Grupo A está la Israel de Abby Meyers junto a Luxemburgo, Irlanda y Bosnia y Herzegovina.

Los terceros partidos de esta ventana no serán hasta el próximo martes y después llegará la hora de volver a Salamanca.

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Macedonia — Dinamarca 17:00

Bosnia — Israel 18:00

Grecia — Croacia 18:00

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

España — Italia 18:45

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

Croacia — Dinamarca 18:00

Francia — Italia 19:30

Israel — Luxemburgo 20:00

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

España — Francia 17:00

MARTES 18 DE NOVIEMBRE

Croacia — Macedonia 18:00

Dinamarca — Grecia 18:30

Israel — Irlanda 19:00