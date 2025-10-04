Inmejorable debut del Avenida Xoborg: 103-73 al Sigaltec

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida Xoborg debutó con fuerza en la Tercera FEB al imponerse con claridad al Sigaltec por 103-73 en el anexo al pabellón Würzburg Silvia Domínguez. El conjunto salmantino ofreció una actuación coral y convincente, dominando desde el inicio con un juego intenso, alto ritmo ofensivo y dominio absoluto del rebote.

El arranque fue prometedor (29-24) y a partir del segundo cuarto el equipo local empezó a marcar diferencias (20-13), ampliadas tras el descanso con un tercer parcial decisivo (33-23) que dejó el choque visto para sentencia. En los minutos finales, el Avenida gestionó su ventaja con solvencia y mantuvo el tono competitivo hasta el bocinazo final.

Entre los nombres propios del encuentro destacó Salva Hernández, que firmó una actuación sobresaliente con 20 puntos y 12 rebotes, imponiéndose bajo los aros. También brillaron Acoydan McCarthy, con 19 puntos (los mismos que Aamari Smith) y un 72 % de acierto en tiros de dos, y Rodrigo Choithramani, que completó un doble-doble (16 puntos y 10 rebotes).

El conjunto azulón cerró el encuentro con 56 rebotes, 54 % en tiros de dos y 43,8 % en triples, datos que reflejan su superioridad. Un debut ilusionante para un Avenida Xoborg que mostró ambición, frescura y una identidad clara en su estreno liguero, dejando la sensación de que puede aspirar a metas altas esta temporada.