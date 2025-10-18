Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del entrenamiento de Avenida en La Paterna, ya con mucho peligro. @cbavenida

Incertidumbre sobre si se podrá jugar el Gran Canaria - Perfumerías Avenida de Liga Femenina

La pista del pabellón de La Paterna resbala de manera excesiva por la humedad y hay riesgo para las jugadoras

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:56

Comenta

A cincuenta minutos del teórico inicio del partido de la tercera jornada de la Liga Femenina entre el Gran Canaria y el Perfumerías Avenida, hay incertidumbre sobre si se podrá disputar.

El motivo es que la pista del pabellón de La Paterna en Las Palmas resbala de manera excesiva por la humedad, lo que supone un importante riesgo para las jugadoras de ambos equipos y también para los colegiados.

Precisamente el equipo salmantino ha publicado hace unos instantes un tuit comunicando que están a la espera de la llegada del trío arbitral para ver si es viable jugar o no.

Ya esta mañana el Perfumerías Avenida anunció que habían tenido que entrenar con precaución por este motivo, e incluso su presidente, Jorge Recio, preguntaba si se podría jugar sin riesgo de lesión para las jugadoras.

Las jugadoras están en estos momentos calentando, sin correr por la pista, a la espera de que se tome una decisión definitiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos invisibles
  2. 2 Mario Picazo anuncia lo que nos espera la próxima semana: «Hay que estar preparados para el río atmosférico»
  3. 3 El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Salamanca capital
  4. 4 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  5. 5 Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital
  6. 6 Una tarde histórica y los últimos festejos del año, en directo por televisión
  7. 7 Herido un octogenario tras ser atropellado en la carretera de Ledesma
  8. 8 El TSJ ratifica la sentencia por maltrato a un padre salmantino que mostró el pene a sus hijos: tampoco aprecia delito sexual
  9. 9 Fuerte inversión en La Covatilla para preparar la temporada de esquí
  10. 10 Segunda vida para las piezas retiradas en las escaleras de la Gran Vía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Incertidumbre sobre si se podrá jugar el Gran Canaria - Perfumerías Avenida de Liga Femenina

Incertidumbre sobre si se podrá jugar el Gran Canaria - Perfumerías Avenida de Liga Femenina