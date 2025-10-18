Incertidumbre sobre si se podrá jugar el Gran Canaria - Perfumerías Avenida de Liga Femenina La pista del pabellón de La Paterna resbala de manera excesiva por la humedad y hay riesgo para las jugadoras

Imagen del entrenamiento de Avenida en La Paterna, ya con mucho peligro.

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 18:56 | Actualizado 19:11h.

A cincuenta minutos del teórico inicio del partido de la tercera jornada de la Liga Femenina entre el Gran Canaria y el Perfumerías Avenida, hay incertidumbre sobre si se podrá disputar.

El motivo es que la pista del pabellón de La Paterna en Las Palmas resbala de manera excesiva por la humedad, lo que supone un importante riesgo para las jugadoras de ambos equipos y también para los colegiados.

Precisamente el equipo salmantino ha publicado hace unos instantes un tuit comunicando que están a la espera de la llegada del trío arbitral para ver si es viable jugar o no.

Ya esta mañana el Perfumerías Avenida anunció que habían tenido que entrenar con precaución por este motivo, e incluso su presidente, Jorge Recio, preguntaba si se podría jugar sin riesgo de lesión para las jugadoras.

Las jugadoras están en estos momentos calentando, sin correr por la pista, a la espera de que se tome una decisión definitiva.