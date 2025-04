Estudiantes - Avenida: primer asalto hacia las semifinales

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 24 de abril 2025, 07:48 Comenta Compartir

Ocho meses después de haber comenzado a trabajar ha llegado la hora de la verdad. Atrás quedan ya la Euroliga, la Copa de la Reina y las treinta jornadas de la fase regular de la Liga Femenina. El momento es aquí y ahora. O, más concretamente, este jueves a las 20:00 horas. El Perfumerías Avenida disputa en el mítico Magariños-ahora transformado en Movistar Academy -frente al Estudiantes el primero de los dos enfrentamientos de los cuartos de final. La primera mitad de un duelo que continuará el domingo en Würzburg para conocer el nombre de uno de los semifinalistas que seguirán adelante en unos playoff que prometen ser muy emocionantes después de lo visto en la Copa de la Reina.

Hasta aquí ha llegado Montañana con muchas dudas, que tiene que dejar atrás si quiere tener opciones de hacer algo grande en las semanas que restan para el final de la temporada. En un curso con cambios de jugadoras, lesiones y otros problemas, Avenida ha sido capaz de cuajar grandes actuaciones como contra el Valencia BC, el Spar Girona o alguno en Europa, emborronadas por otros partidos realmente malos, en los que el equipo ha mostrado una falta de concentración y contundencia preocupantes. Por no hablar de las veces que le ha tocado remar contracorriente por habérselo puesto demasiado fácil al rival.

Avenida ya no tiene las jugadoras que podían ganar partidos ellas solas y, si la atención, intensidad y confianza no son máximas durante los cuarenta minutos cualquiera puede darle un disgusto, y más un Movistar Estudiantes que ya demostró en los cuartos de final de la Copa que se lo puede poner muy complicado. Su entrenador y ex de Avenida, Nacho Martínez, ha dejado claro que no se conforman con llegar hasta aquí y eso convierte a las madrileñas en todavía más peligrosas.

Habrá que jugar con cabeza, teniendo en cuenta que la eliminatoria durará ochenta minutos y que cualquier periodo 'negro' como esos que no han dejado de sufrir las salmantinas durante estos meses puede significar tener la clasificación más lejos. Montañana se ha cansado de repetir que saben cuáles son los problemas y que no dejan de trabajar para corregirlos. Pues bien, ahora depende de ellas demostrarlo. Si Avenida es capaz de ofrecer su juego -realmente brillante en ocasiones, aunque haya sido a cuenta gotas- y mantener firmeza, estará un poco más cerca el primer objetivo de meterse en las semifinales. Si no, habrá que sufrir hasta el último momento con la posibilidad de llevarse un serio disgusto que está claro que nadie quiere.

