La España de Vilaró e Iyana arranca con muy buenas sensaciones ante Grecia

La selección española femenina de baloncesto superó (64-40) a la de Grecia este viernes en el primer partido de preparación para el Eurobasket de este verano celebrado en el Palau Municipal d'Esports de Inca (Mallorca), un buen punto de partida aunque sin oposición. Las de Miguel Méndez pusieron intensidad de inicio y, desde la defensa, rompieron el ataque de una Grecia que rozó el desastre. España forzó casi una decena de pérdidas de las griegas en el primer cuarto y fue mejor en cada faceta, sobre todo en el rebote. Sin una versión brillante en ataque, el partido fue un monólogo. Iyana Martín y Andrea Vilaró terminaron con 6 y 5 puntos, respectivamente.

Después de diez días de entrenamientos, de juntar piezas y acoplar una convocatoria con muchas novedades, España enseñó sus ganas de saltar a la pista, más contra un público balear que vivirá el segundo asalto el domingo contra Italia. El 'doble-doble' de Awa Fam, Helena Pueyo, ante su público, Aina Ayuso y Paula Ginzo destacaron entre el reparto de minutos y las probaturas de Méndez.

El técnico gallego sacó un quinteto fuerte y de altura, que no dejó entrar en calor el juego interior de Mariella Fasoula y Artemis Spanou. De hecho, Fam fue quien marcó diferencias bajo los aros y pronto se vieron los problemas de las griegas para anotar. Las manos en defensa de las españolas se multiplicaron, pero no hubo correspondencia en la otra canasta. Con el rebote, mucha oportunidad extra, España terminó abriendo brecha (25-11).Iyana Martín, otro talento a explotar en el Eurobasket, aportó también en la cuatro veces campeona de Europa. Sin triples, hasta que acertó Mariona Ortiz, pero con esa buena defensa, las de Méndez, que no dejó de rotar, se mantuvieron muy serias sobre el parqué balear. Fasoula no anotó hasta poco antes del descanso y España perdonó, pero Grecia fue un desastre (30-14).El trabajo de Fam y de Irati Etxarri tuvo también el plus de Iyana Martín capturando rebotes, mientras Pueyo y Ayuso mantuvieron un gran nivel para el golpe definitivo al partido en la reanudación (45-19).

Tarde en las ayudas e inoperante en ataque, Grecia se soltó algo en el último parcial, aunque el daño estaba hecho. Ioanna Krimili, Elena Bosgana y Spanou aprovecharon cierta relajación de España, que trató de evitar Méndez para aprovechar cada minuto de los cuatro amistosos antes del Eurobasket. Con alguna baja sensible como también las españolas, las griegas, que acogerán la fase final del torneo, tendrán mucho que mejorar, mientras que la selección española arrancó desde buena posición una puesta a punto con la que aspira a crecer.