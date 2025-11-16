España, con Iyana Martín como la más destacada, cae frente a Francia en La Línea (68-72) La selección que dirige Miguel Méndez mejoró respecto al partido de Italia en su último test antes del Pre Mundial

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La selección española cerró el Torneo Internacional de La Línea con una derrota ajustada ante Francia (68-72), aunque mostrando una clara mejoría respecto al tropiezo del viernes frente a Italia. El equipo de Miguel Méndez firmó una primera mitad muy sólida, con actitud, ritmo y una defensa coral que le permitió marcharse hasta 15 puntos arriba en el inicio del tercer cuarto (45-30).

En las actuaciones individuales volvió a sobresalir Iyana Martín, la más determinante del combinado nacional con 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. La base del Perfumerías Avenida fue el sostén ofensivo en los momentos de mayor atasco y sostuvo el arreón final español. Andrea Vilaró aportó 3 puntos y 2 asistencias, mientras que Claudia Soriano no llegó a jugar en este último test previo a la fase de clasificación del Mundial 2026.

España acusó el físico de las galas en el tramo final y no logró enlazar una buena defensa con un ataque fluido. Migna Touré y Valériane Ayayi lideraron la reacción francesa, culminada por un triple de Pauline Astier que sentenció el duelo. Aun así, la subcampeona de Europa se marcha de La Línea con sensaciones más consistentes y varios nombres propios afirmando su sitio en la rotación de Méndez.